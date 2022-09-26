NASA desvía con éxito la trayectoria del asteroide Dimorphos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, desvió con éxito la trayectoria del asteroide Dimorphos.

Aunque este cuerpo celeste no representa una amenaza para la Tierra, científicos de la NASA optaron por desviarlo en una prueba de la tecnología de defensa planetaria.

Hoy, 26 de septiembre de 2022, en punto de las 11.15 p.m. UTC, la misión DART de la NASA, se convirtió en la primera en cambiar de forma deliberada y medible del movimiento de un cuerpo significativo en nuestro Sistema Solar, luego de que logró con éxito el desvío de trayectoria del asteroide Dimorphos.

Cabe señalar que este cuerpo celeste no representa una amenaza para la Tierra, sin embargo su impacto y desvío de trayectoria es de gran importancia debido a que permite efectuar una prueba de la tecnología necesaria en caso de una defensa planetaria.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Misión de defensa planetaria de la NASA

Esta misión de la NASA busca demostrar la utilidad del método de impacto cinético para desviar asteroides potencialmente peligrosos.

Para ello fue que la nave espacial DART, de aproximadamente 600 kilogramos de peso en la Tierra, fue impactada contra el asteroide Dimorphos, buscando modificar su trayectoria para poder estar preparados en el futuro ante posibles amenazas.

El objetivo del impacto: un sistema binario de asteroides formado por Didymos (de 780 metros de diámetro) y Dimorphos (de 160 metros de diámetro), que orbita en torno a Didymos. La nave DART se acercó a aproximadamente 61 kilómetros por segundo y logró modificar con éxito la trayectoria de Dimorphos.

La Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble (DART, por sus siglas en inglés), de la NASA y Johns Hopkins APL, es la primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un asteroide.

Cabe señalar que el período orbital de Dimorphos alrededor de Didymos es de 11 horas y 55 minutos. Se calcula que el choque acortó ese tiempo en un rango de entre 73 segundos y 10 minutos. Inmediatamente después del impacto, Dimorphos se convirtió en el cuerpo celeste más pequeño visitado por una nave espacial.

La nave espacial DART fue lanzada en noviembre del 2021 y estaba a 11 millones de kilómetros de la Tierra cuando impactó en Dimorphos la distancia mínima.

En su camino para impactar a Dimorphos, se probó una serie de instrumentos "vitales" en DART, como su cámara a bordo, el reconocimiento Didymos y la cámara de asteroides para la navegación óptica, o DRACO.

LLEGO EL DÍA 🚀💥

En el día de hoy la sonda #DART impactará con #Dimorphos, una pequeña luna del asteroide #Didymos.

Es la primera misión de defensa planetaria.

Este grupo de asteroides no significan ningún riesgo para nuestro planeta. pic.twitter.com/apuA5mevU5 — Lanzamientos Espaciales 🚀 (@LanzamientosE) September 26, 2022

Asteroides golpean la Tierra cada 20 mil años

Se estima que actualmente hay unos 25 mil objetos en el Sistema Solar del tamaño de Dimorphos, el 39 por ciento de los cuales se sabe, que golpean la Tierra cada 20 mil años.

Con el éxito de la misión de DART, se sienta un precedente para futuras misiones que serían dirigidas hacia los asteroides en intentos de defensa planetaria para evitar que alguno de estos se estrelle contra la Tierra.

Cabe señalar que un asteroide es un pequeño cuerpo natural del sistema solar que orbita alrededor del sol. La mayoría de estos residen en la región entre Marte y Júpiter, conocida como: el cinturón de asteroides. En esta prueba ha capturado Júpiter y su luna, Europa.

La Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble (DART, por sus siglas en inglés), de la NASA y Johns Hopkins APL, es la primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un asteroide.

La representación de cómo #Dart puede desviar ligeramente la orbita de Dimorphos alrededor de Didymos.



Ésto demostraría que somos capaces de desviar una futura amenaza para la Tierra. #GoDARTpic.twitter.com/77CofAJeWO — Space Nøsey (@SpaceNosey) September 26, 2022