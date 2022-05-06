Astronautas abandonan Estación Espacial a bordo de cápsula de SpaceX
Tres astronautas estadounidenses y un alemán amerizan a bordo de una cápsula SpaceX. La NASA aplaude la misión en la Estación Espacial Internacional.
Cuatro astronautas abandonaron la Estación Espacial Internacional y regresaron a casa a bordo de una cápsula de SpaceX. La NASA se dice más impresionada que nunca, dado el ritmo frenético de SpaceX últimamente.
Menos de 24 horas después de abandonar la Estación Espacial Internacional, los tres astronautas estadounidenses y un alemán ya flotaban a bordo de una cápsula de SpaceX frente a la costa de Florida, cerca de Tampa, Estados Unidos.
SpaceX trajo a los cuatro astronautas a casa con un amerizaje a medianoche en el Golfo de México, coronando el mes más ocupado hasta ahora para el servicio de Elon Musk. La NASA esperaba tenerlos de regreso en Houston más tarde en la mañana.
Raja Chari, comandante de la cápsula de SpaceX, Tom Marshburn y Kayla Barron, de la NASA, y Matthias Maurer, de la Agencia Espacial Europea, salieron de la cápsula una hora después del amerizaje, saludando y dando el visto bueno mientras los llevaban en sillas rodantes para controles médicos.
Astronautas abandonan la Estación Espacial a bordo de cápsula SpaceX:
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @Astro_Raja, @astroMarshburn, @astro_matthias, and @astro_kayla! pic.twitter.com/zgoX2CITQh— SpaceX (@SpaceX) May 6, 2022
Su salida de la Estación Espacial el jueves fue agridulce, mientras que abrazaron a los siete astronautas que quedaban allí.
SpaceX llevó a sus reemplazos de Estados Unidos e Italia la semana pasada, después de completar un viaje chárter a la estación para un trío de empresarios.
Eso equivale a dos lanzamientos tripulados y dos amerizajes en apenas un mes. La compañía de Musk ahora ha puesto en órbita a 26 personas en menos de dos años, desde que comenzó a transportar astronautas para la NASA. Ocho de esos 26 eran turistas espaciales.
William Gerstenmaier, vicepresidente de SpaceX:
Los satélites son agradables, pero las personas que vuelan son un poco especiales y un poco diferentes. Hay una sensación de alivio y una sensación de logro porque hemos hecho algo bueno.
El único problema a destacar en el último vuelo fue una tuerca mecánica que se soltó y se alejó flotando de la cápsula SpaceX luego del desacoplamiento del jueves. Los funcionarios aseguraron a todos que no representaría un peligro para la estación espacial.