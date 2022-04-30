Juguetero de Japón crea minirobot que explorara la Luna

Una miniesfera, del tamaño de una mano, que podría parecer un juguete, realmente es un minirobot llamado Sora-Q, el cual fue desarrollado por un fabricante de juguetes en colaboración con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón para explorar la Luna.

Con tan solo ocho centímetros de diámetro y un peso de 250 gramos, el minirobot está equipado con dos ruedas capaces de recorrer superficies rocosas o arenosas. También cuenta con dos cámaras, una frontal y otra trasera.

El minirobot está hecho de un tipo especial de aluminio y plástico que puede soportar la dura diferencia de temperatura en la Luna, que de acuerdo con la Agencia Espacial de Japón, puede oscilar entre menos 170 y menos 110 grados Celsius.

Este minirobot que llegará a la Luna, es el resultado del ingenio de un juguetero y la agencia de exploración aeroespacial de Japón.

"Comenzamos esto (desarrollando SORA-Q) pensando que nuestra tecnología para hacer juguetes se puede utilizar para la exploración espacial. Ahora que este robot lunar va al espacio, esperamos que más personas, especialmente niños, puedan sentirse más cerca y desarrollen interés en espacio."

¿Cuál es el objetivo del minirobot creado en Japón?

El objetivo de la esfera es explorar la Luna y que con sus cámaras pueda tomar las imágenes que al ser enviadas a nuestro planeta, sirvan para conocer más sobre el satélite terrestre.

“Los astronautas eventualmente irán a la Luna y construirán una base, y conducirán un Lunar Rover. La arena en la superficie de la luna no existe en la Tierra y hay diferencias de gravedad en comparación con la tierra. Al comprender estas características a través de SORA-Q de antemano, creemos que beneficiará los desarrollos de nuestra exploración espacial en el futuro.."

Con la ayuda de una misión espacial tripulada por humanos, el minirobot podría llegara a la Luna en el 2023. De lograrlo se convertiría en el primer robot de su tipo en transmitir información hacia la Tierra.