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Atacan a balazos a Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa

Este miércoles 2 de septiembre se registró un ataque a balazos contra Óscar Roberto Osuna, director de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa; esto se sabe.

Atacan a balazos a Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa
¿Cuál es el estado de salud del director de Protección Civil de Mazatlán?|Especial

Escrito por: Jimena Romero

El director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, y un acompañante resultaron lesionados tras ser víctimas de un ataque armado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en Sinaloa.

La agresión fue sobre la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa del puerto, mientras las víctimas viajaban a bordo de una camioneta.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que recibió la alerta a través del número de emergencias, lo que movilizó a un operativo por parte del Grupo Interinstitucional.

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