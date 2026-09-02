Atacan a balazos a Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa
Este miércoles 2 de septiembre se registró un ataque a balazos contra Óscar Roberto Osuna, director de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa; esto se sabe.
El director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, y un acompañante resultaron lesionados tras ser víctimas de un ataque armado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en Sinaloa.
La agresión fue sobre la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa del puerto, mientras las víctimas viajaban a bordo de una camioneta.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que recibió la alerta a través del número de emergencias, lo que movilizó a un operativo por parte del Grupo Interinstitucional.