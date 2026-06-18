¡Terror en la ZMG! Discusión con cliente termina a balazos en Guadalajara; la víctima fue hallada en una camioneta

Un hombre de aproximadamente 48 años de edad, fue atacado a balazos tras discutir con un cliente en calles de la colonia Colonia Industrial, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; fue encontrado abordo de una camioneta de color rojo.

La víctima presentaba un impacto de bala, en una de sus extremidades, señalando que tuvo una discusión con un cliente que terminó a balazos. Un conocido lo ayudó a llegar a un puesto de socorro; sin embargo, habían solicitado ayuda desde unos metros antes.

El hombre fue llevado de emergencia a un hospital para recibir la atención medica necesaria; se encuentra en estado regular de salud.

La escena se mantuvo al resguardo de elementos de la policía municipal. Mientras tanto, fue notificado al Ministerio Público, quien ya realiza la indagatoria correspondiente.

Matan a balazos a un hombre en calles de Tonalá; lo dejan tirado en plena vía pública

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Zapote, en el municipio de Tonalá, Jalisco; el cuerpo fue encontrado en plena vialidad.

Los primero informes indican que la víctima contaba con un balazo en la cabeza, provocado por dos sujetos, que viajaban a bordo de una motocicleta y que tras cometer el crimen, escaparon del lugar.

Paramédicos fueron los que confirmaron la muerte del hombre, mientras elementos de la policía municipal acordonó la zona del incidente.

El Ministerio Público, conjunto con personal forense, aseguraron los indicios correspondientes para abrir una carpeta de investigación y dar con los responsables del asesinato.

Hombre muerte atropellado en calles de Zapopan

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado por un automovilista en calles de la colonia Loma bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco; el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre los carriles centrales de López Mateos.

La versión del conductor indica que el hombre, en aparente situación de calles, salió al paso, por lo que no alcanzó a frenar, proyectándolo a varios metros. Cabe señalar que en el lugar no existen líneas peatonales.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el hombre falleció en el lugar del accidente.

El conductor del vehículo, un sujeto de al menos 35 años, se quedó en el lugar, junto con elementos de la policía vial y municipal, esperando la aseguradora y otras autoridades para realizar el papeleo correspondiente.

Incendio en huesario consume más de cien autos chatarra en Tlaquepaque

En las primeras horas de este 18 de junio 2026, se reportó un fuerte incendio en un huesario, ubicado en calles de la colonia La Calerilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; las llamas consumieron más de cien vehículos chatarra.

Bomberos municipales acudieron al lugar de los hechos para sofocar el fuego que se registraba en una área aproximada de 50 por 50 metros; elementos de Protección Civil de Tlajomulco acudieron al lugar del incendio.

Hasta el momento se desconoce la causa por la que ocurrió el incendio en este lugar.

Tras varios horas de trabajo, la Unidad Estatal de Protección Civil, señaló que el fuego había sido confinado. Afortunadamente, tras los hechos, no se reportan personas lesionadas y será personal adecuado quienes realicen la indagatoria correspondiente para determinar las causas del incendio.

