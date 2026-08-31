Coche bomba sacude Ojocaliente, Zacatecas y normalizan ataque

Un ataque con coche bomba contra la comandancia de la Policía de Ojocaliente, Zacatecas, dejó dos policías y ocho civiles heridos. La explosión ocurrió cuando una agente se acercaba a revisar el vehículo. El estallido dañó dos patrullas, nueve vehículos particulares y 17 viviendas, además de causar alarma entre personas que se dirigían a la plaza para la coronación de la reina de la Feria Regional de la Tuna y la Uva. La Fiscalía de Zacatecas atribuyó el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).