Ataque con cuchillo en Las Vegas deja 2 muertos y 6 heridos

Al menos dos muertos y seis heridos fue el saldo de un ataque con cuchillo en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. El presunto agresor fue detenido, informaron autoridades locales este jueves.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas detalló que el ataque con cuchillo ocurrió alrededor del mediodía cerca del casino Wynn Las Vegas. En el lugar fue detenido el presunto agresor y puesto en custodia.

El ataque con cuchillo tuvo lugar a lo largo de un tramo de South Las Vegas Boulevard conocido como Strip.

Las autoridades de Las Vegas informaron que en la escena del ataque con cuchillo murió una de las víctimas, mientras que el segundo falleció en el Centro Médico Universitario. Los seis heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

The suspect is in custody after a stabbing that left 2 dead and 6 more injured. Click here for more: https://t.co/CLo48V7InD pic.twitter.com/wsRFoQoNkS — LVMPD (@LVMPD) October 6, 2022

"Nuestros oficiales respondieron de inmediato y con la ayuda de los socios de seguridad pudieron detener al sospechoso muy rápidamente. Y también pudimos comenzar a brindar ayuda a las múltiples víctimas”, indicó la policía de Las Vegas.

Los médicos reportaron que tres de los lesionados durante el ataque con cuchillo en Las Vegas se encuentran en estado crítico y uno está estable.

Por el momento, las autoridades desconocen los motivos del ataque, pero el presunto responsable se encuentra detenido, mientras los oficiales investigan el suceso.

De las ocho víctimas, lamentablemente, muy trágicamente, dos de ellas han fallecido. Hay otras tres que están en estado crítico y luego las otras parecen estar estables. Pero actualizaremos cuando tengamos más información".

La policía recuperó un "cuchillo de cocina grande" en la escena, dijo el oficial Koren durante una conferencia de prensa.

El ataque más mortífero en Las Vegas

Las Vegas, una ciudad de Estados Unidos conocida por sus casinos, atracciones y vida nocturna, fue el sitio del tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos en 2017. Un francotirador en una habitación de hotel disparó en un concierto al aire libre y mató a 58 personas.