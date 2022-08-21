Los 5 ataques terroristas que más víctimas dejaron

El 21 de agosto se conmemora a las víctimas de ataques terroristas, un cáncer que ha cobrado miles de vida con ataques contra los más inocentes: los civiles.

De acuerdo con datos de la ONU, los países africanos son los que más sufren por ataques terroristas. Sin embargo, otras naciones como París, Estados Unidos e Inglaterra han sido blancos de los peores atentados.

Los 5 peores ataques terroristas

Ataque de Lockerbie

El 21 de diciembre de 1988 ocurrió uno de los peores ataques terroristas en el que murieron 279 personas por una bomba en un avión.

El vuelo 103 de Pan Am que cubría la ruta de Londres-Nueva York, explotó en el aire y sus restos cayeron en Lockerbie, Reino Unido.

La explosión ocurrió 38 minutos después del despegue del avión en la bodega 1, lo que causó que la cabina de mando se desprendiera del resto de la aeronave, el cual cayó en vuelo libre durante dos minutos antes de chocar en tierra.

11-S Ataque a las Torres Gemelas

Uno de los ataques terroristas más recordado en el mundo fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 (11S), cuando dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas.

Ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados en pleno vuelo por integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda. Su objetivo era estrellar cada avión contra un edificio prominente de Estados Unidos.

Dos aviones se estrellaron contra cada una de las Torres Gemelas, uno más chocó en el lado oeste del Pentágono. Mientras que los pasajeros de la cuarta aeronave lograron tener el control sobre los terroristas y se estrelló en un campo cercano a Pensilvania.

🇺🇸#EEUU | 20 AÑOS DE LOS ATENTADOS DEL 11-S



10:28 A.M.



102 minutos después de haber sido atacada, se derrumba la torre norte del World Trade Center (WTC). Una inmensa nube de polvo cubre todo el sur de Manhattan.#11SEP #20AñosDel11S #11September #11Sep2001 #11S pic.twitter.com/aGaAqcZFBe — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 11, 2021

Aunque no existe un número exacto de las victimas en ese ataque terrorista, se estima que murieron alrededor de 2 mil 996 personas.

11M Ataques terroristas en Madrid

En 2004 el mundo volteó a ver a Madrid, España, cuando el grupo terrorista Al Qaeda perpetró un nuevo atentado contra cuatro trenes. Durante la mañana de 11 de marzo (11M) diez explosiones simultáneas se registraron en la capital española.

El 11M es considerado el peor ataque terrorista de España y el segundo de Europa, solo detrás del de Lockerbie de 1988. El saldo del ataque a los trenes de Madrid fue de 192 muertos y dos mil heridos.

Las víctimas del terrorismo no son estadísticas, son seres humanos y merecen que los recordemos.



Este es el testimonio de Vera que perdió a su padre en los atentados de Madrid hace 17 años. Más sobre el Día de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo: https://t.co/rFrfiwtfzr pic.twitter.com/cdIQvsXCGa — Naciones Unidas (@ONU_es) August 21, 2021

Ataque terrorista a escuela de Beslán, Rusia

También en 2004, Rusia fue escenario de uno de los momentos más sangrientos y tristes del mundo. La mañana del 1 de septiembre, un grupo terrorista de Chechenia atacó una escuela en Beslán cuando comenzaba el ciclo escolar.

Los terroristas tomaron como rehenes a todos los que se encontraban en el plantel y después explotaron dos bombas en el gimnasio de la escuela. Este ataque terrorista en Rusia dejó 330 muertos, de los cuales 186 eran niños.

Ataque terrorista en Francia Atentados de París

El 13 de noviembre de 2015, París fue el blanco de varios ataques terroristas simultáneos donde murieron 130 personas y 415 más resultaron heridas.

Los ataques terroristas de París consistieron en tiroteo contra terrazas, bares y restaurantes, además de un ataque en la sala de concierto Bataclan y explosiones suicidas alrededor del estadio de Francia.