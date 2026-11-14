Imagina que estás haciendo tus compras de fin de semana en el pasillo de óptica y, de repente, eres testigo de cómo un joven apuñala a su madre dentro de una tienda Target. Esto ocurrió el 11 de noviembre en Waco, Texas, y es uno de esos casos que podrían perderse entre tantas noticias, pero cuyo trasfondo resulta estremecedor.

Galveston Elijah Vriseno, de 21 años, atacó a su madre, Ashley Norwood. Le clavó un cuchillo en el cuello y huyó, dejándola tendida en un charco de sangre. Los clientes presentes acudieron en su auxilio, mientras la mujer, apenas consciente, intentaba pedir ayuda. Gracias a que varios testigos pusieron atención en la ropa del agresor—especialmente una cobija inusual que llevaba consigo—la policía pudo identificar rápidamente a quién buscar.

El perturbador interrogatorio y la secta

Fue entonces cuando el caso tomó un rumbo aún más inquietante. De acuerdo con el medio local KPLC, las autoridades localizaron al joven un par de horas más tarde en un restaurante Jack in the Box, justo frente a la tienda.

Ahí lo sorprendieron mientras intentaba lavarse la sangre de las manos y deshacerse de la cobija que llevaba consigo. Al ser cuestionado sobre la navaja que guardaba en el pantalón, no puso resistencia: admitió haber cometido el ataque y dio una explicación que dejó a todos perplejos. Afirmó que los Illuminati le habían ordenado matar a su madre.

Una tragedia que pudo evitarse

Lo más alarmante es que la tragedia pudo haberse evitado. Mientras la policía recorría la zona, una llamada de la hermana de Galveston encendió las alertas: dos días antes, él mismo le había confesado que una sociedad secreta le ordenaba acabar con la vida de su madre y su hermana.

Hoy, Ashley se recupera tras una cirugía de emergencia. Pero este episodio no fue un hecho aislado: a principios de año, el joven ya había sido detenido por agredir a su entonces pareja embarazada durante una discusión. Ahora permanece en la cárcel, con una fianza de 100 mil dólares, acusado de asalto agravado a un familiar.