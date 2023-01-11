Quién es Gerasimov, nuevo comandante de Rusia en Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, informó que sustituyó al comandante de sus fuerzas militares que combaten en Ucrania por Valery Gerasimov, quien actualmente funge como jefe del Estado Mayor del Ejército ruso.

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, informó que designó a Gerasimov como el comandante del grupo de fuerzas combinadas para la “operación militar especial” en Ucrania, el puesto de mayor rango entre los generales de campo.

Gerasimov sustituirá a Sergey Surovikin, conocido por los medios rusos como el “General Armagedón” por su crueldad, y a quien designaron como el general de las tropas de Rusia apenas en octubre pasado.

Surovikin ahora permanecerá como suplente de Gerasimov, dijo el Ministerio de Defensa y agregó que los cambios están diseñados para aumentar la efectividad de las operaciones militares en Ucrania.

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"El aumento en el nivel de liderazgo de la operación militar especial está relacionado con la expansión en la escala de tareas... la necesidad de organizar un contacto más estrecho entre las diferentes ramas de las fuerzas armadas y mejorar la calidad... y la eficacia de la gestión de las fuerzas rusas", dijo el ministerio de Defensa de Rusia.

Gerasimov, al igual que Shoigu, enfrentaron fuertes críticas por los múltiples reveses en el campo de batalla y el fracaso de Moscú para asegurar la victoria en una campaña que el Kremlin esperaba que tomara poco tiempo y que ya lleva 10 meses y miles de heridos y muertos de ambos Ejércitos.

¿Quién es Valery Gerasimov?

Valery Gerasimov es el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Es considerado una de las tres personas de alto rango encargadas de planificar la invasión en Ucrania, junto al presidente Vladimir Putin y Shoigu.

Gerasimov desempeñó un papel importante en las campañas militares de Vladimir Putin. Comandó al Ejército de Rusia en la guerra de Chechenia de 1999 y fue clave para anexionar Crimea.

