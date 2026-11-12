¡ATENCIÓN! Metro confirma nuevo horario en todas sus estaciones: Fecha y motivo del cambio

El Metro de la Ciudad de México tendrá horario especial el lunes 16 de noviembre, cuando sus trenes comenzarán a circular a las 7:00 horas y concluirán el servicio a la medianoche. El ajuste se aplicará por el día de descanso oficial con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana; además, el Metrobús suspenderá operaciones en cinco estaciones de las líneas 2, 3, 4 y 6 durante los próximos días.

Las modificaciones llegarán en fechas distintas y afectarán a quienes utilizan diariamente ambos sistemas de transporte.

Mientras el Metro operará con horario de día festivo, los cierres del Metrobús estarán relacionados con trabajos de mantenimiento y tendrán restricciones específicas según la estación y el sentido de circulación.

Metro CDMX: este será el horario para el lunes 16 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó que el próximo lunes 16 de noviembre las estaciones del Metro abrirán a las 7:00 horas y cerrarán a las 24:00 horas, como ocurre durante los días festivos.

La modificación corresponde al descanso oficial por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, pero que cada año se adelanta para juntarlo con el fin de samana.

Para quienes tienen previsto utilizar este transporte durante el puente, también habrá una opción disponible: el programa “Tu bici viaja en Metro” permanecerá vigente durante toda la jornada, por lo que se permitirá el ingreso de bicicletas.

Metrobús tendrá cierres en las líneas 2, 3, 4 y 6

A la modificación del Metro se suman los trabajos de mantenimiento anunciados por el Metrobús, que dejarán sin servicio algunas estaciones durante periodos específicos.

Estas son las afectaciones que deberán considerar los usuarios: