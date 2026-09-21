Notas
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Llegó al Metro CDMX con quemaduras en el cuerpo: Hombre se electrocuta y pide auxilio en la estación Cuauhtémoc
El hombre llego a la Línea 1 del Metro CDMX con quemadura en el 70% del cuerpo; elementos de seguridad lo atendieron y trasladaron a un hospital.
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¡Caos en la Línea 9 del Metro CDMX! Usuarios reportan esperas de 20 minutos y trenes saturados
Revisa en Azteca Noticias el tiempo real de espera, las alertas de dosificación y el avance oficial de los trenes del Metro de la CDMX para llegar a tiempo.
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¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 20 de septiembre? Reportan retrasos de más de 15 minutos en las líneas 3 y B
Metro CDMX reporta retrasos este 20 de septiembre en las líneas 3 y B; usuarios señalan esperas de más de 15 minutos y circulación lenta en estaciones hoy.
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Estas Líneas del Metro de CDMX reportan retrasos en el servicio este sábado
¿Usas el Metro CDMX hoy? Que tus actividades no se vean afectadas por retrasos en alguna de las 12 Líneas o por cierre de estaciones. Actualizaciones en vivo.
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Rescatan a gatito de las vías del Metro: Reportan retrasos en el Metro CDMX
¿Llevas prisa? Consulta en Azteca Noticias los tiempos reales de espera, el estatus de las líneas y la bitácora en vivo del Metro para que no llegues tarde este viernes 18 de septiembre.
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¿Qué pasa en el Metro de CDMX? Así opera la red este jueves 17 de septiembre
¿A trabajar o a la escuela tras el Día de la Independencia? Revisa el avance de trenes y las condiciones del servicio en la red del Metro CDMX hoy jueves.