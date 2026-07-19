Fueron 2 tipos en una camioneta: Fiscalía de Oaxaca investiga balacera a agente municipal de Salinas del Marqués

La agente municipal de Salinas del Marqués, Karina Mabel Ureña Saavedra, sufrió una balacera por una camioneta con dos sujetos armados. La Fiscalía de Oaxaca anunció que investiga este hecho.

¿Qué se sabe del atentado contra la agente municipal de Salinas del Marqués?

La funcionaria aseguró en un video publicado en sus redes sociales que estaba a bordo de una camioneta de un colaborador el 16 de julio de 2026, cuando otra unidad les cerró el paso y sus ocupantes dispararon contra ellos. A pesar de ello, resultó ilesa, pero su acompañante sufrió lesiones menores que no requirieron atención médica.

“Acabamos de tener un atentado, toda la camioneta de Sayre (su acompañante) ha sido baleada”, mencionó Karina Mabel Ureña Saavedra. La agente municipal aseguró que este ataque es debido a la denuncia que realizó en contra del edil de Salina Cruz, municipio donde está Salinas del Marqués, el cual es una comunidad indígena.

“No es justo lo que nos están haciendo y yo no voy a rendirme, voy a seguir luchando”, añadió Ureña Saavedra en su video.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación tras ataque a funcionaria

Al respecto, la Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación.

“Se dictaron las medidas de protección pertinentes para las víctimas y se dio conocimiento de los hechos al Gabinete de Seguridad, con el objetivo de reforzar los recorridos de vigilancia en la zona”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

