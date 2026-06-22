¿Temblores hoy? Sigue la actividad de sismos en México este lunes 22 de junio en tiempo real

¿Tembló este lunes 22 de junio en México? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos con epicentro, magnitud, reporte de autoridades y toda la información relevante relacionada a los movimientos telúricos.

En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO.

¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas donde más fuerte tiembla son toda la costa del Pacífico, especialmente estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas se meten debajo del país con más violencia.

También se mueve mucho en el norte, por Baja California, debido a los roces de la Falla de San Andrés, y aunque el centro del país y la Ciudad de México no son el origen de estos sismos, terminan sufriendo bastante porque están sobre suelos muy blandos que amplifican los temblores que vienen desde la costa.