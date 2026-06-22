Salen flamas en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; Pemex explica qué pasó

La noche del domingo 21 de junio de 2026, habitantes de Salina Cruz, Oaxaca, observaron un aumento en la intensidad de las llamas del quemador de piso de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, lo que provocó preocupación entre vecinos de las colonias cercanas, ya afectadas por la contingencia ambiental tras cinco derrames de hidrocarburo en el municipio.

¿Qué sucedió en la Refinería Antonio Dovalí Jaime?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado que anoche se registró un paro seguro de operaciones en una caldera generadora de vapor y en la planta catalítica de la refinería. Como respuesta, se activaron los quemadores de piso del complejo, una medida que la empresa calificó como procedimiento de seguridad y no como una emergencia.

#Oaxaca | Derrames y fugas en ductos de @Pemex mantienen en alerta a vecinos de Salina Cruz.



Solo en 15 días van 5 derrames y más de 60 fugas desde 2022.



Temen una tragedia mayor



La información en #HechosAM con @_otomartinez pic.twitter.com/IbNy5DoBbz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 22, 2026

La postura oficial de Pemex ante el incidente

“El suceso provocó la activación de los quemadores de piso del complejo, sin que ello representara una situación de emergencia”, destacó la empresa pública del Estado en su comunicado. La petrolera añadió que la refinería de Salina Cruz opera de forma normal y que no existen reportes de riesgos para el personal o la población de la localidad.

Vecinos describieron cómo notaron el incremento de las llamas y explicaron su inquietud por la reciente serie de incidentes que han generado la contingencia ambiental en la zona. La presencia visible del quemador intensificado reavivó temores sobre posibles afectaciones a la salud y al ambiente entre residentes que ya enfrentan las consecuencias de los derrames.

#Oaxaca | Derrames y fugas en ductos de @Pemex mantienen en alerta a vecinos de Salina Cruz.



Solo en 15 días van 5 derrames y más de 60 fugas desde 2022.



Temen una tragedia mayor



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Preocupación ciudadana por los recientes derrames en Salina Cruz

En los últimos 15 días han ocurrido cinco derrames de los ductos de Pemex. La noche del sábado 20 de junio de 2026 ocurrió un derrame de hidrocarburo que afectó a las casas vecinas. Desde el año 2022, han reportado más de 60 fugas de combustible.

