Atentado suicida en la capital de Afganistán dejó 20 muertos

En la capital de Afganistán, Kabul, se registró un atentado suicida con explosivos este miércoles 11 de enero de 2023 frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, el saldo fue de 20 muertos.

De acuerdo con la agencia Reuters, Ustad Fareedun, funcionario del Ministerio de Información dirigido por los talibanes, dijo que el atacante planeaba ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores pero fracasó.

El saldo tras el atentado suicida fue de 20 muertos y al menos nueve personas heridas, las cuales se encontraban tendidas en el piso afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores mientras las fuerzas de seguridad las atendían.

El atentado suicida se registró alrededor de las 16:00 horas (local), mencionó el portavoz de la policía de Kabul, khalid Zadran. Asimismo, las autoridades recalcaron que se produjo en un momento muy concurrido del día en una zona fortificada rodeada de puestos de control en una calle que alberga varios Ministerios.

Por el momento no se proporcionaron detalles sobre el número de víctimas, pues se sigue investigando.

La gente rocía un camión de suministro de carga después de que fue alcanzado durante el bombardeo de artillería, en la ciudad fronteriza de Chaman, entre Pakistán y Afganistán Pakistán.|ABDUL KHALIQ ACHAKZAI/REUTERS

Enfrentamientos entre Talibanes y Estado Islámico

El atentado suicida se adjudicó al grupo yihadista Estado Islámico (EI), pues el gobierno dirigido por los talibanes se ha enfrentado a una insurgencia de militantes del EI, los cuales han atacado a ciudadanos extranjeros en ciertos sitios, incluidas las embajadas de Rusia, Pakistán y un hotel que atiende a empresarios chinos.

Tan solo el pasado 1 de enero, el gobierno interino de los talibanes confirmó una explosión en las inmediaciones de la zona militar del aeropuerto de Kabul, la cual dejó muertos y heridos.

Este atentado también se adjudicó al Estado Islámico de Khorasam, rama afgana del grupo terrorista que se ha señalado como la principal amenaza de la estabilidad del país.

Por otro lado, el consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció la prohibición impuesta por los talibanes de que las mujeres asistan a la universidad o trabajen para grupos de ayuda humanitaria.

Con información de Reuters