ONU denuncia prohibiciones a mujeres en Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU pidió el martes la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y niñas en Afganistán, denunciando la prohibición impuesta por la administración dirigida por los talibanes de que las mujeres asistan a la universidad o trabajen para grupos de ayuda humanitaria.

En una declaración acordada por consenso, los 15 miembros del Consejo de Seguridad afirmaron que la prohibición de que mujeres y niñas asistan a institutos y universidades en Afganistán "representa una erosión cada vez mayor para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

La prohibición de asistir a la universidad a las mujeres, la cual ha generado protestas, se anunció durante la reunión del Consejo de Seguridad sobre Afganistán celebrada en Nueva York la semana pasada. Desde marzo se prohíbe el acceso de las niñas a la enseñanza secundaria.

The latest restrictions by the Taliban on employment & education of women & girls are unjustifiable human rights violations & must be revoked.



Actions to exclude & silence women & girls continue to cause immense suffering & major setbacks to the potential of the Afghan people. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2022

El Consejo de Seguridad dijo que la prohibición de las trabajadoras humanitarias, anunciada el sábado, "tendría un impacto significativo e inmediato para las operaciones humanitarias en el país", incluidas las de la ONU.

"Estas restricciones contradicen los compromisos contraídos por el Talibán con el pueblo afgano, así como las expectativas de la comunidad internacional", declaró el Consejo de Seguridad, que también expresó su pleno apoyo a la misión de la ONU en Afganistán, conocida como UNAMA.

Cuatro grandes grupos de ayuda mundial, cuyos esfuerzos humanitarios han llegado a millones de afganos, dijeron el domingo que suspendían sus operaciones porque no podían llevar a cabo sus programas sin personal femenino

El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, declaró la semana pasada ante el Consejo de Seguridad que 97% de los afganos vive en la pobreza, dos tercios de la población necesita ayuda para sobrevivir, 20 millones de personas padecen hambre aguda y 1,1 millones de niñas adolescentes no pueden ir a la escuela.

El Talibán tomó el poder en agosto del año pasado. La última vez que estuvieron en el poder, hace dos décadas, prohibieron en gran medida la educación de las niñas, pero afirmaron que su política había cambiado. El Gobierno talibán no ha sido reconocido internacionalmente.