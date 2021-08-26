Atletas ucranianos mueven al avión más grande del mundo

Un grupo de ocho atletas ucranianos considerados entre los hombres más fuertes del planeta, establecieron un récord nacional luego de que juntos "tiraran" del avión de carga más grande y pesado del mundo, el Antonov-225.

Hombres más fuertes establecen un récord Guinness

Los atletas más fuertes del mundo establecieron un récord Guinness luego de que lograron mover al avión de carga "Antonov-225", mejor conocido como Mriya.

Colocados en dos filas, con ayuda de arneses, los atletas más fuertes del mundo, lograron mover a "Mriya" a una distancia de cuatro metros con 30 centímetros en un tiempo de un minuto con 13 segundos.

Oleksandr Lashyn, atleta:

"Es una ocasión única porque se trata del avión más grande y más pesado del mundo, Mriya. Es un avión fabricado en Ucrania. Y nosotros, los atletas ucranianos, logramos tirar de él y hacer que se moviera por más de cuatro metros. Yo Creo que vale la pena incluir este récord en el libro de récords Guinness".

Un grupo de atletas ucranianos, los más fuertes del mundo “tiraron” del avión de carga más grande y pesado del mundo con el objetivo de establecer nuevo récord.|GLEB GARANICH/REUTERS

Un representante del libro de registro nacional de Ucrania señaló que solicitarán el registro oficial del récord Guinness.

Vitaliy Zorin, representante del libro de registro nacional de Ucrania:

"Hoy, ocho atletas de hombres más fuertes movieron un Mriya por cuatro metros y 30 centímetros en un minuto y 13 segundos. Es un logro mundial, ¡hurra!"

Escala del Antonov 225 🤯

👇 pic.twitter.com/UsomEsBZd3 — Ciro K (@CiroAlbertoK1) April 20, 2021

Antonov-225, el avión de carga más grande y pesado del mundo

El Antónov "An-225" o Mriya es un avión de transporte estratégico diseñado y fabricado por Antónov en la RSS de Ucrania, durante los años 1980. Es considerado el avión más grande del mundo hasta el primer y único vuelo del Stratolaunch, efectuado el 13 de abril del año 2019.

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El único "Mriya" completo y que todavía se encuentra en uso, puede transportar hasta 250 toneladas de carga, además de viajar hasta cuatro mil kilómetros, unas dos mil 485 millas.

Mriya, fue construido en el año de 1988 por la entonces Unión Soviética, fue desarrollado para transportar al transbordador espacial soviético "Buran" u otras cargas pesadas. Con el colapso de la Unión Soviética, el programa Buran se cerró y posteriormente, el avión quedó en el territorio de la Ucrania independiente.