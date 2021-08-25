Katy Hochul la gobernadora de Nueva York que hace historia

Kathy Hochul se convirtió en la primera gobernadora de Nueva York, la demócrata causó grandes expectativas luego de presentarse con un perfil cercano al pueblo.

Todo lo que tienes que saber sobre Katy Hochul, primera gobernadora de Nueva York

Katy Hochul de 62 años, se graduó como abogada de la Universidad de Columbus. Casada con el empresario William J. Hochul, es una demócrata nacida en Buffalo quién actualmente es la mujer número 57 en ocupar una gubernatura en Estados Unidos.

La gobernadora de Nueva York, quien ya es conocida por diversos rincones del Estado como una mujer que tiene el hábito de visitar los 62 condados, ha generado grandes expectativas para el pueblo neoyorkino. Sus visitas las efectuó mientras era la vicegobernadora de Andrew Cuomo.

NY is home to the Women's Rights Movement where pioneers forged a path for women everywhere.



I'm honored to be NY's first woman governor and in honor of Women's Equality Day, NY lights up in purple & gold to tell women & girls everywhere that you can be anything you want to be. pic.twitter.com/rJwk4qBlXr — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 25, 2021

¿Será que la nueva gobernadora logre ganarle a las múltiples problemáticas de Nueva York?

Hochul llega a la gubernatura de Nueva York en medio de grandes retos a enfrentar. Por un lado, restaurar la confianza de los neoyorquinos tras el escándalo de su antecesor Andrew Cuomo, quien enfrenta señalamientos de acoso sexual a 11 mujeres que ya fueron presentadas por la Fiscalía General de Estado, además de que se enfrenta a los contagios masivos que ha ocasionado la variante Delta de COVID-19.

Kathy Hochul, gobernadora de NY:

Me siento honrada de ser la primera mujer gobernadora de Nueva York y en honor al Día de la Igualdad de la Mujer, Nueva York se ilumina en púrpura y oro para decirles a las mujeres y niñas de todo el mundo que pueden ser lo que quieran ser”.

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"Quiero que la gente vuelva a creer en su gobierno" mencionó la gobernadora, ya que una de sus principales promesas es restaurar la confianza que quedó golpeada por su anterior gobierno. Ella estima que a través de la confianza Nueva York podrá salir de la crisis económica y sanitaria que enfrenta.

@KathyHochul hace historia en Nueva York al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora. Nueva York sale así del grupo de 20 estados estadounidenses que nunca han tenido una mujer al frente del gobierno local. Informa @LauraSepulveda de la Voz de América. pic.twitter.com/L9kHhYRlwP — Voz de América (@VozdeAmerica) August 24, 2021

Recuperar la confianza de la gente y ayudar en el aspecto económico

Otra de las promesas de la nueva gobernadora de Nueva York es ayudar a los residentes que quedaron dañados económicamente tras el cierre por la pandemia, ya que el año pasado Nueva York llegó a encabezar uno de los principales focos de contagios de COVID-19, obligando a detener gran parte su economía.

"Katy Hochul, es inteligente y competente" mencionó Andrew Cuomo, confiando en la demócrata para sobre ponerse y enfrentar la contingencia sanitaria, que es una de las principales preocupaciones que enfrentan en este momento.