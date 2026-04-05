‘No parece intencional': lo que sabemos del impactante atropellamiento masivo en desfile de Luisiana, EU

Este 4 de abril de 2026, lo que prometía ser una jornada de celebración tradicional y esparcimiento familiar se transformó rápidamente en una escena de emergencia comunitaria, luego de que se registrara un aparatoso atropellamiento en Luisiana. Al menos 15 personas resultaron lesionadas cuando un vehículo embistió intempestivamente a los asistentes de un desfile conmemorativo en la localidad de New Iberia.

El pánico se apoderó de las calles mientras los espectadores intentaban ponerse a salvo. De acuerdo con los videos difundidos en diversas redes por los propios testigos, el brutal accidente en desfile requirió la intervención inmediata de los cuerpos de bomberos, quienes tuvieron que maniobrar a contrarreloj para rescatar a una persona que quedó trágicamente atrapada debajo de la carrocería del automóvil involucrado, el cual terminó su recorrido estrellándose en una zanja paralela a la ruta del evento.

🇺🇸 Over 20 Injured After Car Plows Into Lao New Year's Parade in New Iberia, Louisiana pic.twitter.com/HYYYDzV107 — World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 4, 2026

¿Qué provocó la tragedia durante el Año Nuevo Lao?

El incidente se desarrolló en una zona rural compartida por las comunidades de Broussard y New Iberia, justo mientras decenas de familias se congregaban para el evento anual que celebra el Año Nuevo Lao. Ante el caos generado, la respuesta de seguridad fue inmediata y las autoridades lograron asegurar al conductor detenido, quien actualmente se encuentra bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes.

Aunque la magnitud del impacto generó especulaciones iniciales entre los atónitos asistentes, Rebecca Melancon, portavoz del Departamento de Policía del Municipio de New Iberia, brindó una primera declaración oficial para dar certeza sobre los hechos:

Iberia Parish Sheriff’s Office:



A vehicle plowed into pedestrians at the Lao New Year parade in New Iberia.



Multiple people hurt, some seriously.



The driver is in custody.



They’re saying it does NOT appear to be intentional.



Source: Iberia Parish Sheriff's Office https://t.co/tIghUHRvwg pic.twitter.com/mMZG8NHg15 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 5, 2026

‘Según la investigación preliminar, esto no parece un acto intencional’.

Sin embargo, los peritajes continúan para esclarecer con total transparencia qué factor mecánico o humano detonó este lamentable suceso.

Fuerte movilización médica: así auxiliaron a los heridos en Luisiana

Dada la cantidad de afectados, la logística de rescate tuvo que ser masiva. La alerta de emergencia se activó alrededor de las 2:30 de la tarde, provocando un despliegue sin precedentes en la zona.

La empresa local Acadian Ambulance tomó el liderazgo de la atención prehospitalaria, enviando de urgencia un convoy conformado por 10 ambulancias terrestres y dos helicópteros.

El saldo de este atropellamiento mantiene en vilo a la comunidad local. De las 15 personas reportadas con lesiones, el equipo de paramédicos determinó que al menos algunas de ellas presentaban un cuadro clínico de gravedad.

Además, fue necesario que dos de las víctimas fueran trasladadas de emergencia vía aérea para recibir atención especializada. El resto de los lesionados, un total de 11 pacientes, fueron canalizados oportunamente por vía terrestre.