¡Así no se cortan los aguacates! Llegan cada vez más personas a urgencias en Alemania por estas heridas que acaban en cirugía

Los errores al cortar o quitarle el hueso a un aguacate están provocando un aumento de ingresos en las salas de urgencias de Alemania. Especialistas del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), con sedes en Kiel y Lubeca, advirtieron que cada vez llega más gente con la herida que ellos llaman "mano de aguacate", un accidente doméstico grave que ocurre cuando un cuchillo resbala e impacta la palma de la mano, comprometiendo en la mayoría de los casos estructuras anatómicas clave.

De acuerdo con el informe médico, los casos analizados entre 2020 y mediados de 2026 muestran que los accidentes de este tipo están constantemente aumentando, pasando de solo 8 heridos en 2020 a 21 pacientes atendidos en el último año. Los datos muestran que las víctimas son el 81.9 % mujeres y más de la mitad de los lesionados tienen entre 20 y 29 años de edad.

A fun fact about avocados that I've long shared but never bothered to actually look up myself is that the rise in popularity of avocados in the USA significantly increased the rate of people stabbing themselves in the hand. Surgeons call it "Avocado Hand."



You simply must be… pic.twitter.com/ioHu5KAMAJ — 9mmSMG (@9mmsmg) April 16, 2026

No es una herida inocente, puede requerir cirugía

La "mano de aguacate" se genera cuando una persona sostiene la mitad del fruto sobre la palma de la mano no dominante mientras usa la mano hábil para clavar la punta o el filo de un cuchillo en la semilla o cortar la pulpa. Al resbalar la hoja de la superficie lisa del hueso o atravesar la cáscara sin resistencia, la fuerza del impacto se dirige directamente hacia la palma o la flexura de los dedos.

Es una zona muy delicada, hay mucho más allá de solamente piel cuando se cortan la palma de la mano:

Justo debajo de la piel de la palma corren los tendones con los que flexionamos los dedos, las arterias principales de la mano y los nervios digitales.

Muchas de estas lesiones requieren cirugías complejas y reconstrucción microquirúrgica para reparar tendones o nervios seccionados.

Después de la operación, los pacientes deben mantenerse durante semanas con la mano totalmente inmovilizada y meses de fisioterapia intensiva para evitar la pérdida permanente de la movilidad o de la sensibilidad en los dedos.

Este fenómeno no es exclusivo de Europa. Investigaciones previas realizadas en Estados Unidos contabilizaron más de 50,000 casos de mano de aguacate entre 1998 y 2017, un incremento directamente proporcional al crecimiento en las ventas de esta fruta en el mercado norteamericano. Incluso figuras públicas como la actriz Meryl Streep sufrieron este accidente en 2012, requiriendo dos operaciones tras cortarse la mano al preparar el alimento.

Así puedes prevenir el accidente de "mano de aguacate"

Para evitar visitas a quirófano y daño permanente en las manos, los médicos recomiendan modificar por completo la forma en la que parten el aguacate:

Utilizar una tabla estable: Nunca sostenga la fruta en la mano al cortarla o partirla por la mitad; colóquela siempre sobre una superficie plana y fija. Usar una cuchara para el hueso: No apalanque ni clave la hoja del cuchillo en la semilla. La forma más segura de extraer el cuesco es ahuecándolo con una cuchara sopera. Picar sobre la superficie: Si desea cortar la pulpa en cubos o tiras, mantenga el aguacate apoyado en la tabla y corte hacia abajo, lejos de la palma o los dedos.