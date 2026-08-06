Encuentran dron con una bomba en un aeropuerto de Alemania: no explotó por falla técnica

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, lanzó una advertencia este miércoles 5 de agosto de 2026 tras calificar la localización de un dron cargado con explosivos en el Aeropuerto de Leipzig/Halle como un nuevo escenario de amenaza de alto riesgo para la seguridad nacional.

Las autoridades antiterroristas iniciaron ya investigan para determinar si potencias extranjeras están detrás del incidente ocurrido cerca de la pista sur del aeródromo, y se suspendieron todas las operaciones aéreas nocturnas. Dobrindt destacó ante los medios de comunicación que el operativo no fue obra de aficionados, sino un acto planificado y ejecutado de manera profesional.

Usaron un robot para desactivar las bombas y logró remover el detonador del artefacto antes que detonara en la zona de carga del aeropuerto. Fotografías captadas en el lugar mostraron al equipo especializado trabajando cerca de un avión de carga de la flota ucraniana Antonov Airlines, la cual opera desde Alemania debido a la destrucción de su base original en Ucrania tras la invasión militar ejecutada por Rusia.

German police say a drone carrying explosives was found at Leipzig airport late yesterday evening. At about the same time, a DHL flight collided with a separate object on approach and diverted to Hanover. https://t.co/Knip4k1bW9



19 flights were diverted way from LEJ in total. pic.twitter.com/QpGwLPtQno — Flightradar24 (@flightradar24) August 5, 2026

No explotó por una falla técnica

Reportes del diario alemán Bild señalan que las primeras hipótesis de los peritos indican que únicamente una falla técnica en el mecanismo del dron impidió la explosión de la carga útil dentro de las instalaciones aeroportuarias. Durante la emergencia, un segundo objeto volador no identificado colisionó en el aire contra una aeronave de carga que había abortado su aterrizaje debido al cierre de la pista. El avión sufrió daños menores en la estructura pero logró aterrizar de emergencia y de forma segura en el Aeropuerto de Hannover, sospechándose que este segundo dispositivo operaba como un dron de reconocimiento equipado con cámaras para registrar el atentado.

El Aeropuerto de Leipzig/Halle está catalogado como uno de los centros logísticos de carga más importantes de Europa, lo que incrementa las sospechas de las agencias de inteligencia sobre un intento deliberado de sabotaje contra la infraestructura crítica del país. La Policía Federal de Alemania mantiene resguardado el dispositivo para examinar sus componentes electrónicos y rastrear el origen de fabricación o las frecuencias de control utilizadas durante el vuelo.

🇩🇪 Photos have emerged of the drone with explosives from Leipzig Airport in Germany



As can be seen in the photos, the drone is located right next to an aircraft belonging to the Ukrainian company Antonov Airlines, which handles cargo air transport.



After the UAV was discovered,… https://t.co/laQdJGkZdu pic.twitter.com/qSwjesnaeN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Advertencia de seguridad de la OTAN

El incidente se suma a una serie de incursiones no autorizadas de aeronaves no tripuladas sobre instalaciones militares, plantas industriales y zonas estratégicas de Alemania, en un contexto de máxima alerta en los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Misiones similares de espionaje, violaciones del espacio aéreo en Polonia y Rumania, así como la interrupción de cables submarinos en el Mar Báltico, han encendido los focos rojos entre los servicios de contrainteligencia occidentales.

Mandos de inteligencia europeos, incluyendo voceros del servicio de secreto británico MI6, advirtieron que Europa atraviesa una etapa gris entre la paz y el conflicto abierto debido a las operaciones encubiertas atribuidas a Moscú. Ante el incremento de las maniobras de sabotaje en el continente, las autoridades en Berlín evalúan endurecer los protocolos de protección perimetral con tecnología antidrones en todos los aeropuertos comerciales de Alemania.