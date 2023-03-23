¿Qué son las auroras boreales y dónde se pueden ver?

Las auroras boreales son un increíble espectáculo en el cielo que cada vez ocurre más seguido. Recientemente se pudo apreciar este fenómeno en Finlandia que iluminó el cielo del país con diferentes formas y colores, pero ¿qué son las auroras boreales?

Durante la noche del pasado 15 de marzo, se pudieron ver las auroras boreales verdes, amarillas, blancas, moradas y hasta rojas, que son las más extrañas de encontrar; sin embargo hicieron un verdadero espectáculo de luces.

En general, se considera que marzo es uno de los mejores meses para la aurora boreal y es probable que se vean más auroras en las próximas semanas.

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Este fenómeno de luces nocturnas ocurre en el cielo del Polo Norte o Sur. Cuando sucede en el Norte se llaman auroras boreales, pero si suceden en el sur se llama aurora austral o luces del sur.

¿Qué es la aurora boreal y cómo se produce?

La Administración Nacional de Aeronáutica (NASA) explica qué son y cómo se produce una aurora boreal, de acuerdo con la agencia espacial, la culpa de todo es del Sol, a pesar de que el fenómeno ocurre en las noches.

Además de calor y luz, el Sol envía a la Tierra mucha energía y partículas pequeñas, de las cuales nos protege el campo magnético de nuestro planeta. Entre las partículas ocurren tormentas solares, las cuales arrojan una enorme burbuja de gas electrificado que viaja a través del espacio a altas velocidades.

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Parte de la energía de las tormentas solares logra atravesar el campo magnético en los polos norte y sur. Ahí, estas partículas interactúan con los gases en nuestra atmósfera, generando las luces de colores en el cielo. El oxígeno emite luz verde y roja. El nitrógeno brilla intensamente azul y púrpura.

¿Dónde se puede ver la aurora boreal?

Como ya explicamos la aurora boreal ocurre en el polo norte y sur del planeta, por lo que los mejores países para ver este fenómeno natural son los países que se encuentran en esa zona como: Islandia, Alaska, Finlandia, Noruega, Escocia, Groenlandia, Canadá y Suecia.

Sin embargo, fuera de la Tierra también es posible observar las auroras boreales, pues en cualquier planeta que tenga atmósfera y campo magnético pueden ocurrir. Incluso la NASA asegura que en Júpiter y Saturno se han visto luces increíbles.