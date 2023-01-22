Un avión de Aeroméxico hizo maniobra de emergencia para regresar a París

Durante la tarde de este sábado 21 de enero, un avión de la aerolínea mexicana, Aeroméxico, tuvo que realizar una maniobra de emergencia para regresar al aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia.

Así lo notificaron diversas plataformas de monitoreo de vuelos internacionales. Flight Radar 24 emtió la primera alerta a las 18:20 horas y mostró el radar de vuelo del avión, un Boeing 787-9 Dreamliner con matrícula XA-ADH, el cual tuvo que dar una vuelta en "U" mientras sobrevolaba territorio del Reino Unido, por lo que descendió 20 mil pies y volvió a Paris, ciudad de donde partió.

"El vuelo de Aeroméxico #AM4 emitió (el código) 7700, dio un giro en U, descendió a 20.000 pies y regresa a París. Actualmente se desconoce el motivo", señalaron a través de sus redes sociales y compartieron el trazado de la ruta con una clara vuelta en "U".

La ruta del avión de Aeroméxico que tuvo que regresar de emergencia a París|TW/@flightradar24

En un primer momento reportaron como "desconocida" la razón de la maniobra empleada por los pilotos de Aeroméxico, catalogada bajo el código de emergencia 7700; sin embargo, RadarBox profundizó en la razón del retorno y argumetaron que el motivo se debió a una falla en uno de sus motores, el cual se apagó durante el vuelo y no pudo ser reiniciado.

Avión de Aeroméxico programó su vuelo de París a CDMX un día después

"Actualización: Vuelo de Aeroméxico #AM4 de París a Ciudad de México, emitió 7700 (emergencia), regresó a París (CDG) por un problema de motor", redactó la plataforma especializada en el monitoreo de vuelos, quienes aprovecharon la publicación en redes sociales para compartirlo en medios nacionales franceses.

Aeroméxico no profundizó en los motivos ni las razones; sin embargo, el avión tiene reportado el despegue con dirección a México un día después; es decir, este domingo 22 de enero a las 23:10 horas, en tiempo de París, Francia. Su aterrizaje quedó programado a las 4:10 de la madrugada de este lunes.

Apenas el pasado 9 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que desde el miércoles 5 de enero se reportan afectaciones en al menos 203 vuelos, la mayoría de Aeroméxico con al menos 178 vuelos cancelados, primer lugar en el rubro, pero también con la de mayor número de vuelos programados en este primer mes del año.