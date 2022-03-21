Avión se estrella con 132 personas a bordo en China

El avión de la compañía China Eastern Airlines siniestrado este lunes en la región de Guangxi, en el sureste del país, debía recorrer los 1,357 kilómetros que separan Kunming de Cantón.

Este viaje debía prolongarse durante aproximadamente una hora y 40 minutos. No obstante, se vio interrumpido por causas que todavía se desconocen.

El avión de la compañía China Eastern Airlines siniestrado este lunes en la región de Guangxi, en el sureste del país, debía recorrer los 1,357 kilómetros que separan Kunming de Cantón.

Descendió miles de metros en minutos

Según datos del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar24, la aeronave volaba a una altitud de 8,870 metros cuando, a unos 55 kilómetros al oeste de la localidad de Wuzhou, comenzó a descender.

El último punto de contacto del vuelo, según el citado portal, fue a unos 25 kilómetros al suroeste de Wuzhou, a una altitud de 989 metros, a las 14:22 hora local (06.22 GMT), lo que supondría que en apenas tres minutos el aparato descendió casi 8,000 metros.

Se desconoce el estado de salud de los pasajeros

Según la televisión estatal CGNT, un equipo de rescate se ha desplazado hasta el lugar del accidente del avión. Este mismo medio de comunicación ha asegurado que por ahora "la situación con las víctimas sigue sin estar clara".

En concreto, el vuelo MU5735, que había despegado a las 13:15 hora local y se ha estrellado cerca de la ciudad de Wuzhou, en la región de Guangxi, y ha provocado un incendio en las montañas del lugar.

El vuelo MU5735, que había despegado a las 13:15 hora local (5:15 GMT). El avión tenía seis años de antigüedad.

El accidente del avión ha dejado importantes columnas de humo que se aprecian desde varios puntos próximos a la zona del siniestro.

La compañía no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni a través de un comunicado ni de ningún portavoz o representante de la misma. Por ahora se desconocen las causas del accidente y de si hay supervivientes entre los 132 pasajeros.

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) confirmó el lunes que un avión de pasajeros Boeing 737 que transportaba a 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación de vuelo se estrelló en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang de China.

El mes pasado, las aerolíneas de China marcaron el récord de vuelo seguro continuo más largo en la historia de la aviación civil mundial de más de 100 millones de horas continuas (137 meses).

Según la Red de Seguridad Aérea, el último accidente mortal de un avión en China se produjo en 2010, cuando 44 de las 96 personas que iban a bordo murieron cuando un avión regional Embraer E-190 de Henan Airlines se estrelló al aproximarse al aeropuerto de Yichun con poca visibilidad.

