Xi Jinping dice a Biden que China y EU deben trabajar por la paz

Xi Jinping, presidente de China, aseguró que los conflictos y enfrentamientos como los que se producen en Ucrania no benefician a nadie, por lo que pidió a Joe Biden que China y Estados Unidos (EU) trabajen por la paz.

Los mandatarios Xi Jinping y Joe Biden sostuvieron una videollamada este viernes que duró alrededor de dos horas, en la que hablaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de otros temas de interés para ambos países.

En la reunión Xi Jinping, presidente de China, dijo que la tendencia predominante de paz y desarrollo enfrenta serios desafíos y que el mundo no es ni tranquilo ni estable. “La crisis de Ucrania no es algo que queramos ver”, indicó Xi.

“Los hechos muestran nuevamente que los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no interesan a nadie, y la paz y la seguridad son lo que más debe atesorar la comunidad internacional”, agregó el mandatario Chino.

Por lo que instó a su homólogo de EU, Joe Biden, a guiar las relaciones bilaterales por el buen camino y asumir responsabilidades internacionales, así como hacer esfuerzos para regresar la paz mundial, debido a que ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos grandes economías globales.

EU pide a China no intervenir en conflicto Rusia-Ucrania

Hasta el momento, China es el único país que no había condenado la operación militar de Rusia en Ucrania, por lo que Joe Biden expresó que temía que Xi Jinping considerara brindar apoyo financiero o militar a Putin.

Sin embargo, el presidente chino negó que esas fueran sus intenciones. Xi Jinping afirmó que la crisis de Ucrania es algo que China no quiere ver, y que Pekín y Washington deberían guiar las relaciones bilaterales por el camino correcto.

Por su parte,la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, dijo a la prensa que el presidente de China debería decirle a Vladimir Putin, "que ponga fin a esta carnicería" en Ucrania.