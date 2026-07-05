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VIDEO: Avioneta cae al East River en Nueva York; hay personas heridas

Una avioneta se desplomó este domingo en el East River de Nueva York. Autoridades confirman el rescate de los pasajeros; se reportan al menos dos personas heridas.

Accidente de avioneta en el East River de Nueva York del 5 de julio de 2026.
¿Qué pasó en el East River hoy?|X @Dumbassbrains.

Escrito por: César Contreras

Una avioneta cayó poco antes del mediodía de hoy domingo 5 de julio de 2026 en la corriente del East River de Nueva York, en Estados Unidos. Testigos del accidente lograron grabar momentos después del impacto y compartieron las imágenes en redes sociales.

Qué se sabe del desplome de la avioneta en el East River

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó el incidente a la cadena CNN e informó que tiene el reporte de al menos dos personas con lesiones leves.

Algunos videos de testigos compartidos en redes sociales muestran al avión ligero flotando en el East River, ligeramente inclinado, mientras barcos de rescate se acercan a ayudar a los pasajeros.

Aún no está claro de qué aeropuerto despegó la avioneta accidentada.

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