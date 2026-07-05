VIDEO: Avioneta cae al East River en Nueva York; hay personas heridas
Una avioneta se desplomó este domingo en el East River de Nueva York. Autoridades confirman el rescate de los pasajeros; se reportan al menos dos personas heridas.
Una avioneta cayó poco antes del mediodía de hoy domingo 5 de julio de 2026 en la corriente del East River de Nueva York, en Estados Unidos. Testigos del accidente lograron grabar momentos después del impacto y compartieron las imágenes en redes sociales.
Qué se sabe del desplome de la avioneta en el East River
El Departamento de Policía de Nueva York confirmó el incidente a la cadena CNN e informó que tiene el reporte de al menos dos personas con lesiones leves.
I just watched a plane crash into the east river @CBSNewYork @NBCNewYork pic.twitter.com/wS6kAZggYa— Marcus (@Dumbassbrains) July 5, 2026
Algunos videos de testigos compartidos en redes sociales muestran al avión ligero flotando en el East River, ligeramente inclinado, mientras barcos de rescate se acercan a ayudar a los pasajeros.
Aún no está claro de qué aeropuerto despegó la avioneta accidentada.