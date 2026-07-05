VIDEO: Avioneta cae al East River en Nueva York; hay personas heridas

Una avioneta cayó poco antes del mediodía de hoy domingo 5 de julio de 2026 en la corriente del East River de Nueva York, en Estados Unidos. Testigos del accidente lograron grabar momentos después del impacto y compartieron las imágenes en redes sociales.

Qué se sabe del desplome de la avioneta en el East River

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó el incidente a la cadena CNN e informó que tiene el reporte de al menos dos personas con lesiones leves.

I just watched a plane crash into the east river @CBSNewYork @NBCNewYork pic.twitter.com/wS6kAZggYa — Marcus (@Dumbassbrains) July 5, 2026

Algunos videos de testigos compartidos en redes sociales muestran al avión ligero flotando en el East River, ligeramente inclinado, mientras barcos de rescate se acercan a ayudar a los pasajeros.

Aún no está claro de qué aeropuerto despegó la avioneta accidentada.

