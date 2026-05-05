VIDEO: El heroico rescate de una mujer y su gato debajo de las aguas del Puente de Brooklyn

La policía de Nueva York, en Estados Unidos, acaba de revelar un impactante video donde logran un impresionante rescate de una mujer y su gato mascota que estaban en las aguas del East River, debajo del Puente de Brooklyn.

Detalles del impactante rescate en el Puente de Brooklyn

El suceso ocurrió la tarde del 30 de abril de 2026, alrededor de las 14:45 horas. Oficiales de la policía neoyorquina atendieron el reporte después de que recibieron una alerta del número de emergencias 911 sobre una situación en el puente.

Los agentes llegaron y encontraron a una mujer que gritaba por ayuda, mientras que la corriente del río la arrastraba lejos de la orilla.

El video captado por las cámaras corporales de la policía de Nueva York

Al lugar también llegaron bomberos de Nueva York, así como personal del Servicio de Emergencias Médicas. Algunos le lanzaron salvavidas y, con ayuda de una cuerda, lograron ponerla a salvo junto a su gato en tierra firme.

“Muévanse, muévanse”, grita un integrante de los rescatistas de Nueva York, en un video grabado con ayuda de las cámaras corporales de los oficiales de policía.

Last week, the NYPD responded to a call for a woman and her cat in the water near the Brooklyn Bridge.



Our officers immediately jumped into action, rescuing the pair from the current.



With the help of @nycparks and @FDNY, they were brought to safety. pic.twitter.com/rIfw32dwjI — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 5, 2026

¿Cómo se encuentran la mujer y el gato rescatados en el río Este?

De pronto, un rescatista logra amarrar de forma segura a la mujer. Al final, ella se recuesta en la orilla y paramédicos la pusieron en una camilla. La Policía de Nueva York compartió una foto del gato rescatado, quien se encuentra bien. La mujer fue trasladada a un hospital local y su condición de salud es estable.

Las autoridades señalaron que no hay indicios de que la mujer intentara dañar al gato y que hay una investigación en curso sobre este incidente.

