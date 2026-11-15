¡Que no te cobren de más! El litro de gasolina en México registra cambios importantes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 15 de noviembre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 9 de NOVIEMBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 15 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.811 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 15 de NOVIEMBRE 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco hoy 15 de NOVIEMBRE 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.01 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.38 pesos.

Diésel por litro: 27.11 pesos.

Precio de gasolina en Nuevo León hoy 15 de noviembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.13 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.55 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 15 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular: 3.82 dólares el galón.

Gasolina Premium: 4.73 dólar el galón.

Diésel: 6.19 dólares el galón

La hora exacta en la que te conviene cargar gasolina en México

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda que la mejor hora para cargar gasolina es después de las 18:00 horas . La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Mientras que otros expertos señalan que otra hora para cargar gasolina es durante las primeras horas del día, entre las 6 y 10 de la mañana.