Conmoción en el Centro de CDMX: Acribillan a dos en una motoneta; uno era un pequeño

La tarde de este viernes 27 de marzo, un episodio de violencia sacudió las calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Un ataque directo con arma de fuego dejó como saldo a un hombre de 42 años y a un menor de edad sin vida, mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta eléctrica.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera. Según los reportes iniciales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos armados que, tras realizar los disparos de manera directa y sin mediar palabra, escaparon del lugar.

¿Qué pasó en la colonia Centro-Morelos, cerca de Tepito?

Tras las detonaciones, elementos de la policía capitalina y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron que tanto el adulto como el menor ya no presentaban signos vitales debido a las múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada para permitir que los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) realizaran el levantamiento de los cuerpos y recabaran los indicios necesarios para la carpeta de investigación.

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Dos personas murieron por un ataque armado en calles de la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc https://t.co/V4eCUzXitZ pic.twitter.com/3pqpjYdNRb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 27, 2026

Operativo y hallazgo: Abandonan la motocicleta de la huida

Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia y un cerco virtual implementado por el C5, se logró rastrear la ruta de escape de los presuntos responsables. Se localizó una motocicleta negra, presuntamente utilizada en el crimen, la cual fue abandonada por los agresores.

La unidad fue encontrada sobre la Avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros, también dentro del perímetro de la colonia Centro; fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para realizar las pruebas periciales correspondientes.

La zona permanece bajo resguardo mientras la Fiscalía capitalina trabaja en identificar a los ejecutores del ataque. Por la mecánica de los hechos, las autoridades consideran que se trató de una agresión directa, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad en las calles aledañas será fundamental para determinar la identidad de los responsables y el móvil detrás de este doble homicidio.