Notas
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Asesinan a balazos a joven afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco; reportan que era estudiante
Hombres armados mataron a balazos a un joven de 18 años afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco; reportan que era estudiante y los sicarios lograron escapar.
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¿Sabes qué es el nuevo fraude de los “billetes G5” en CDMX? Lo que debes saber
Una nueva forma de fraude en la CDMX fue detectado mediante los denominacos “billetes G5”. Cuidado con el modus operandi y aquí te decimos cómo evitarlo.
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Policía de CDMX usará vehículo blindado para vigilar la colonia Morelos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo con más de 100 policías para vigilar la colonia Morelos, en la zona de Tepito.
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Ataque armado en la calle Toltecas: Ejecutan a balazos a dos personas en el corazón de Tepito
Dos personas fallecen tras un tiroteo en la calle Toltecas, en plena colonia Morelos, lo que desató una fuerte movilización policial y pericial en Tepito.
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VIDEO: Entre los escombros, todavía había alguien; rescatan a uno de los lesionados tras explosión en taquería de la CDMX
La explosión en la taquería de Álvaro Obregón dejó 11 personas lesionadas y una víctima que permanece sin identificar.
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VIDEO: Detienen a dos integrantes de "Los Tatus" en Magdalena Contreras
Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Tatus” en Magdalena Contreras, CDMX; aseguran 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego en el cateo.