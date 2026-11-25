Una mujer de aproximadamente 69 años perdió la vida durante una balacera registrada en la zona de Tepito, en la Ciudad de México.

¿Dónde ocurrió el ataque?

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde también se reportó una persona lesionada que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió sobre la calle Aztecas, casi en el cruce con Eje 1 Norte, donde varias personas protagonizaron un enfrentamiento a balazos.

En medio de las detonaciones, la mujer quedó expuesta al intercambio de disparos y perdió la vida.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio para verificar lo ocurrido y atender la emergencia.

¿Hubo más personas heridas durante la balacera en Tepito?

Además de la mujer que murió en el lugar, los primeros reportes señalaron que otra persona resultó lesionada durante el enfrentamiento armado.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni su estado de salud.

Tampoco se ha informado oficialmente cuántas personas participaron en el tiroteo o si hubo más afectados durante el intercambio de disparos.

Acordonan la zona tras tiroteo en la colonia Morelos

Luego de confirmar el fallecimiento de la mujer, policías capitalinos acordonaron el área para resguardar el lugar de los hechos y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Los uniformados permanecían a la espera de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encargado de realizar las investigaciones y los trabajos periciales para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se han informado posibles detenciones relacionadas con el enfrentamiento ni las causas que originaron la balacera en Tepito.

Se espera que las autoridades proporcionen más información sobre este ataque armado ocurrido en la colonia Morelos.