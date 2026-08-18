XV años terminan en balacera en Durango; pistolero desconocido dispara y huye dejando cuatro lesionados

Una fiesta de XV años en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio, Durango, terminó en una riña que dejó cuatro lesionados: dos por arma de fuego y dos por arma blanca. Los heridos fueron Gilberto Emiliano (18 años), con disparos en la mano y muslo izquierdo; Juan Enrique (41 años), herido en el meñique; Gael Alfredo (21 años), con una herida cortante en el hombro derecho; y Carmelo Ibarra (49 años), con politraumatismos.

Según la Fiscalía de Durango, la pelea estalló en la madrugada del domingo al concluir la celebración, involucrando a varios sujetos, entre ellos uno apodado “El Pan”. Un desconocido sacó una pistola y comenzó a disparar antes de darse a la fuga. Las autoridades lo buscan actualmente.