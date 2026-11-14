Un ataque armado contra el domicilio del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, dejó como saldo un policía municipal sin vida y otro lesionado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, cuando los agresores irrumpieron en el inmueble y dispararon contra los elementos de seguridad que se encontraban asignados a la vigilancia del domicilio del presidente municipal.

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra la casa del alcalde?

Los pimeros informes señalan que al menos cuatro sujetos armados ingresaron a la vivienda del presidente municipal, donde se encontraban elementos de la Policía Municipal encargados de resguardar el inmueble.

Durante la agresión, uno de los uniformados perdió la vida por los impactos de arma de fuego, mientras que otro resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, reportes preliminares indican que otros dos policías habrían sido sometidos y atados por los agresores durante la irrupción.

Al momento del ataque, Francisco Martínez Enríquez no se encontraba en su domicilio, por lo que no resultó lesionado.

Investigan ataque contra domicilio del alcalde de Tepehuacán

Personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, inició las diligencias ministeriales para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron en la agresión.

De manera preliminar, entre las líneas de investigación se mencionó un posible intento de robo; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Las corporaciones de seguridad también desplegaron acciones para tratar de localizar a los responsables, quienes huyeron después del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas.

Habitantes respaldan al alcalde tras la agresión

Después de conocerse el ataque, habitantes de distintas comunidades de Tepehuacán de Guerrero comenzaron a trasladarse a Acoxcatlán para manifestar su respaldo al presidente municipal.

Con pancartas y mensajes como “¡Pancho, no estás solo!” y “¡Exigimos justicia!”, pobladores se congregaron en las inmediaciones del domicilio para expresar su solidaridad con Francisco Martínez Enríquez y exigir que se esclarezcan los hechos.