Interpol cumplirá 30 años y estrena el disco “This Mirror Weighs a Ton”

Mantenerse en la escena musical es azaroso, sobre todo con la multiplicidad de oferta y el empuje de las nuevas generaciones. Interpol es una banda neoyorkina que cumplirá 30 años en el orbe, tres décadas de ver todo y romper vaticinios.

"Solo en general, creo. Quiero decir: hay muchas bandas jóvenes emergentes. Es realmente emocionante verlos, y el hecho de que en realidad haya muchas bandas de rock. Realmente, es increíble de ver, y así sucesivamente", dijo Daniel Kessler, guitarrista de la banda.

"Todo el mundo siempre está diciendo el final de esto, y que no va a volver. Y luego, ves algo más: gente escribiendo canciones interesantes y canciones que son un poco contagiosas y exigen atención. Eso siempre es algo realmente maravilloso sobre la música", añadió.

Interpol estrena disco "This Mirror Weighs a Ton"

Interpol presenta "This Mirror Weighs a Ton", álbum que intenta reflejar la ansiedad actual de la mano del productor Andrew Wyatt.

"Empezamos a trabajar en esto, incluso mientras estábamos de gira con el anterior. Incluso durante la etapa de Antics y todo eso, en torno a su vigésimo aniversario. Y luego, cuando terminamos la gira, al cabo de un par de años, pasamos directamente a grabar. Realmente pusimos todo nuestro amor, energía y hasta sangre en este proyecto", compartió Daniel Kessler.

Interpol intenta marcar pauta en un universo de nuevos sonidos. Toneladas de sonidos emergentes a nivel global.

"Creo que es un momento bastante emocionante. Supongo que probablemente te refieres a Geese, lo cual creo que es realmente emocionante. ¿Qué está pasando con ellos? Es como un golpe de nuevo, una especie de sentimiento con emoción y Agua de tus ojos".

"Creo que es un buen momento para la música que tiene un poco más de autenticidad, y algo de ventaja para contrarrestar la escena pop".

