¿Fraude rosa? Pagan 450 dólares por entrar al festival de Barbie en Florida y asistentes encuentran un fiasco

Lo que prometía ser un fin de semana de diversión en el Barbie Dream Fest en Florida, Estados Unidos, terminó en decepción, fraude y paredes grises. En lugar de tener paisajes sacados de la famosa muñeca de juguete, los asistentes encontraron escuetos cartones rosas en medio de lo que parecía una enorme bodega en el Centro de Convenciones de Broward, en Fort Lauderdale.

¿Qué fue el Barbie Dream Fest? El desastre de las "paredes grises" en Florida

Los asistentes tuvieron que pagar entradas de hasta 450 dólares, aproximadamente 8 mil pesos mexicanos, para entrar a disfrutar las “experiencias inolvidables” que prometían los organizadores en tres días de “glamour, nostalgia y energía soñadora para fans de Barbie de todas las generaciones”, según la publicidad.

Entradas de 450 dólares por una bodega vacía: las quejas de los fans

Varios asistentes mostraron sus quejas en redes sociales y a medios locales sobre el evento realizado del 27 al 29 de marzo de 2026. Algunos destacaron que entraron a la que se supondría que era la casa de Barbie a tamaño real, pero era un fondo barato con una mesa de picnic sobre pasto falso.

El grupo de burlesque Hell Hotel, que asistió, esperaba mucho más según lo anunciado en redes sociales. Jóvenes mujeres de 20 y 30 años promocionaban el evento, pero muchas actividades tenían restricciones de altura y apuntaban a niños de hasta ocho años. "Había salones vacíos, quizás 14 vendedores, falta de actividades para todas las edades y especialmente para nuestro grupo demográfico", afirmaron.

El nuevo "Willy Wonka" de Glasgow: por qué el festival de Barbie se volvió viral

La empresa Mischief Management, encargada del Barbie Dream Fest y que compró los derechos de Mattel para este tipo de eventos, aseveró que reembolsará los boletos que los asistentes pagaron para acudir al festival.

La marca de juguetes también mencionó que querían que la experiencia de los fans fuera excelente y por eso procederían al reembolso por parte de la empresa organizadora.

Algunos asistentes comparan el desastre con la viral Willy Wonka Experience en Glasgow en febrero de 2024, donde fans hallaron un almacén industrial vacío en lugar del mundo del chocolatero ficticio.