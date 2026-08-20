Colapsa barda en Huixquilucan y deja 3 muertos; ya había sido identificada de alto riesgo

Una enorme barda de contención colapsó y dejó tres trabajadores muertos y tres más lesionados en Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan en el Estado de México.

Lo que ahora investigan las autoridades es por qué la estructura terminó desplomándose si meses antes ya había sido identificada como un riesgo.

¿Qué pasó con la barda que cayó en Lomas de Tecamachalco?

El muro se vino abajo durante la mañana de este miércoles en una construcción particular ubicada entre las calles Fuente de Diana, Fuente de María Luisa y Fuente de Marcela.

Tres trabajadores quedaron atrapados y murieron en el lugar. Otros tres fueron rescatados por los cuerpos de emergencia y trasladados al Hospital de Lomas Verdes; sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Los equipos de auxilio llegaron en menos de cinco minutos y activaron el protocolo de emergencia para atender a los afectados.

¿Por qué ya habían advertido del riesgo de la barda?

El Gobierno de Huixquilucan informó que la estructura había sido identificada como de alto riesgo desde el 12 de mayo de 2026.

Tras una inspección técnica, el municipio había ordenado realizar trabajos para estabilizarla con asesoría profesional. Sin embargo, la obra continuó después de que la propietaria presentó un argumento legal para seguir con los trabajos.

Ahora, tras el desplome, las autoridades tendrán que determinar si hubo omisiones o incumplimientos relacionados con las medidas de seguridad.

Esta tarde se registró la caída de una barda en el Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, en Huixquilucan, lo que dejó tres personas muertas y tres lesionadas.



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¿Quién investiga la muerte de los tres trabajadores?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Peritos acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

El predio quedó bajo investigación mientras se revisan las condiciones de la construcción y las advertencias que ya habían sido emitidas.

Tres trabajadores murieron tras el desplome

La tragedia dejó un saldo de tres personas muertas y tres lesionadas. Los sobrevivientes fueron atendidos y reportados fuera de peligro.

El caso pone nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad en obras particulares y, sobre todo, qué ocurrió entre la primera advertencia de riesgo y el momento en que la estructura finalmente colapsó.