Su faceta como compositora y otros datos de Beatriz Paredes que quizá no sabías

El nombre de Beatriz Paredes volvió a relucir en los últimos meses, esto por la contienda del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales 2024, en las que constantemente externó interés por ser la elegida del partido; sin embargo, la trayectoria de la senadora no sólo abarca la política, también incursionó en ámbitos artísticos, aquí te contamos cuáles.

Oriunda de Tlaxcala, Beatriz Elena Paredes Rangel nació en 1953, a temprana edad mostró su gusto por la política y se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para 1987 se desempeñó como gobernadora de su tierra natal en donde se ganó la confianza de los votantes tras su forma de gobernar.

Beatriz Paredes quería estudiar composición musical

En una entrevista, Beatriz Paredes abrió su corazón e indicó que desde pequeña edad tuvo una influencia por la música africana, pues degustó géneros como rumba, salsa, jazz o bossa nova, en algún momento pensó estudiar Composición Musical, pues antes de la política estaba segura que quería adentrarse en alguna actividad artística.

Buscó ser campeona olímpica

Una faceta desconocida para la mayoría de los seguidores de Beatriz Paredes es su pasión por el deporte, de niña comenzó a practicarlo, especialmente el voleibol, en el que se consideraba una gran atleta, hasta que se rompió el tobillo derecho, lo que la llevó a retirarse de alguna aspiración olímpica; también practicó velocidad y basquetbol.

"El ajedrez es muy útil en la vida": Beatriz Paredes

Al ser cuestionada sobre los juegos de mesa que le gustan, la senadora recordó que el ajedrez es útil en la vida, pues te regala múltiples enseñanzas para aplicarlos en el día a día.

"Tuve la oportunidad de aprender ajedrez, me ha sido muy útil en la vida como una disciplina que te ordena la cabeza, es un juego que te forma la paciencia, tienes que mirar cinco jugadas para adelante (...) el ajedrez te enseña que cada pieza tiene un papel que jugar" indicó.

Viajar, una de las grandes pasiones de Beatriz Paredes

Los gustos de Paredes no sólo se limitan al deporte, agregó que le gusta conocer el mundo y salir de los lugares que regularmente visita para descubrir nuevos universos; en este sentido agregó que el mar es su lugar favorito.

"El loco afán", el disco que compuso Beatriz Paredes

Su amor por la música quedó plasmado en un disco al que tituló El loco afán, mismo que contiene temas en los que plasmó temas de amor.