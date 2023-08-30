Ventaja para Xóchitl Gálvez: Frente Amplio por México da a conocer segundo sondeo de opinión

El Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM) dio a conocer los resultados del segundo sondeo de opinión para saber la preferencia entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, esto, a petición de los tres partidos políticos que lo conforman, PRI, PAN y PRD.

"Al respecto, todas y todos los integrantes del Comité se reunieron con las dos empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión: Reforma y Wise", se menciona.

De acuerdo con los resultados arrojados, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una preferencia de 15 puntos por encima de la priista Beatriz Paredes, por lo que se prevé que en un par de horas, la aspirante dé a conocer su decisión final sobre seguir en la contienda o no.

El documento dado a conocer por el Comité Organizador del Frente señala que la panista tiene una simpatía ponderada del 57.58 por ciento, en tanto que la priista figura de 42.42 por ciento. Es decir, Xóchitl está arriba con 15.16 por ciento sobre Beatriz.

🔵🔴🟡 Sobre el segundo sondeo de opinión damos a conocer los resultados.#FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/DMvCdZX7th — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) August 30, 2023

Se prevé baja de Beatriz Paredes de la contienda por el Frente Amplio por México

El pasado martes 29 de agosto, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, reconoció que las encuestas no favorecen a su candidata, por lo que comenzaron los rumores de que Paredes podría declinar a favor de la panista en los próximos días.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI se alista para arropar a Xóchitl Gálvez en su aspiración presidencial y con ello la consulta ciudadana del domingo para elegir al coordinador nacional del Frente Amplio se quedaría sin efecto.

El tricolor se alista para ofrecer un mensaje en el que participará Alejandro Moreno y Beatriz Paredes, cerca de las 3:30 horas de este miércoles.

Beatriz Paredes busca esperar los resultados del proceso interno

La priista Beatriz Paredes se ha mostrado firme en su decisión de no declinar a favor de Xóchitl Gálvez hasta esperar los resultados del proceso interno del Frente Amplio, el cual terminaría el próximo 3 de septiembre.

Xóchitl Gálvez afirmó que la priista es una mujer que no se deja presionar: "Es una mujer echada para adelante; yo creo que eso de que la presionen, no les va a funcionar”.