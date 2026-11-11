La desaparición de un bebé en un condado de Carolina del Sur, Estados Unidos, escaló a una intensa cacería humana hasta lograr lo que muchos ya creían imposible. El pequeño Koah Sharpe, de apenas 11 meses, logró sobrevivir poco más de 24 horas enterrado vivo dentro de una estrecha jaula para perros.

Una desaparición que encendió las alarmas

La historia arrancó cuando la abuela paterna del niño salió a hacer un mandado rápido. Dejó a Koah bajo el cuidado de su padre, Michael Comer de 25 años, mientras llegaba otra persona para relevarlo. Pero cuando esta segunda cuidadora cruzó la puerta, la casa estaba abierta de par en par. Las pertenencias del menor seguían tiradas en el lugar, pero no había rastro del hombre ni de su hijo.

#UPDATE: Law Enforcement is searching tirelessly for Koah Sharpe, 11 months, near Batesburg-Leesville. He is a bright boy with reddish blond hair, blue eyes, approximately 20 pounds.



Read more >> https://t.co/HmwSFZbvCY pic.twitter.com/iKIoYgOV94 — Lexington Sheriff (@LCSD_News) November 10, 2026

Las horas corrían en contra. Las cámaras de seguridad captaron a Comer paseando solo por distintos puntos de la ciudad, lo que encendió el pánico entre los investigadores. La policía logró arrestarlo la noche del lunes 9 de noviembre en una propiedad abandonada por cargos de robo y resistencia al arresto, pero el niño seguía sin aparecer por ningún lado.

El rescate desde la oscuridad total

Al amanecer del martes 10 de noviembre, casi un centenar de agentes y forenses rastreaban el bosque colindante a la casa del detenido en el condado de Lexington. Fue entonces cuando notaron algo escalofriante: tierra recién removida oculta bajo la hojarasca de pino, a unos 50 metros de la vivienda.

Mientras acordonaban la zona para empezar a cavar, el equipo escuchó un sonido que paralizó a todos. “Fue el ruido más alegre que jamás hayamos escuchado”, confesó el sheriff Jay Koon. Era el llanto desesperado de Koah.

Lo sacaron de inmediato. Estaba envuelto en una toalla dentro de una transportadora de alambre de apenas 61 centímetros, sepultada a 30 centímetros de profundidad. Hoy 11 de noviembre, el menor se recupera en un hospital, aferrándose a la vida tras un rescate que sacudió a toda la comunidad y que ahora tiene a las autoridades preparando todo el peso de la ley contra su padre.

Con información de la Policía de Lexington y Reuters.