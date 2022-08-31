VIDEO: Bebé muere tras ser golpeada por bola de granizo en España

Una bebé de 20 meses de edad murió luego de que la golpeara una bola gigante de granizo en España, tras una inusual tormenta que azotó varias regiones de Cataluña.

La bebé fue trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona con una herida de gravedad en la cabeza; sin embargo, horas más tarde falleció en el nosocomio, informaron las autoridades de Cataluña.

De acuerdo con medios locales, la bebé sufrió un traumatismo craneal debido al enorme tamaño de la piedra que la golpeó en la cabeza. Además, cerca de 50 personas resultaron lesionadas por el granizo en España.

Algunos de los heridos presentaron fracturas por los golpes que recibieron; según algunos portales, a un chico se le rompió la clavícula y a una mujer un dedo de la mano.

Descomunal e histórica #granizada la que se registró ayer por la tarde en la región de #LaBisbalDEmpordà #Girona #Cataluña #España 🇪🇸 donde lamentablemente una niña de 20 mese falleció a consecuencia de las heridas causadas por el #granizo

Vía @forumatmosfer pic.twitter.com/sl4lreXRcw — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 31, 2022

Gigantes bolas de granizo caen en España

El pasado martes, España sufrió una tormenta con enormes bolas de granizo, las cuales medían entre 10 y 11 centímetros de diámetro.

En un video que circuló en redes sociales, se podía apreciar el tamaño de las bolas de granizo en España, pues la persona que grabó el clip extendió la mano mientras sostenía una de las enormes piedras de hielo.

El video también mostró a personas en una calle corriendo para cubrirse, mientras los granizos en España, de hasta 10 centímetros, resonaban ruidosamente en la calle.

En otro clip, también compartido en las redes sociales, mostró granizo cayendo rápidamente, derribando hojas y otros objetos de los árboles en el jardín de una casa en Girona.

Un video más mostró a los huéspedes de un hotel resguardándose de grandes los granizos en España, algunos del tamaño de huevos de gallina, que cayeron al patio del inmueble.

La granizada del pasado martes, ya es considerada una de las mayores tormentas registradas en los últimos 20 años en Cataluña, España, aseguró la agencia meteorológica Meteocat. Partes de la región permanecieron en alerta de tormenta este miércoles.

