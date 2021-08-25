Bebé del álbum “Nevermind” demanda a Nirvana por pornografía infantil

Spencer Elden, conocido por ser el bebé de la portada del segundo álbum de estudio de Nirvana, “Nevermind”, presentó una demanda contra la banda por el delito de distribución de pornografía infantil y busca una indemnización de un millón y medio de dólares, informó un tribunal de California, en Estados Unidos.

El hombre de 30 años presentó la demanda contra 15 personas, entre ellas Dave Grohl y Krist Novoselic, exintegrantes de la banda junto con Kurt Cobain, Kirk Weddle, fotógrafo de la portada, Courtney Love y contra un antiguo miembro de Nirvana que salió un año antes de la publicación del álbum.

La demanda presentada por Spencer Elden alega que fue víctima de pornografía infantil, pues ni él, que no tenía capacidad para hacerlo, ni sus padres dieron el consentimiento de tomar la fotografía.

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De acuerdo con las entrevistas hechas a los padres de Spencer Elden, el fotógrafo Kirk Weddle les ofreció 200 dólares por fotografíar a su bebé, de apenas cuatro meses, tras una idea de Kurk Cobain.

La idea era que a pesar de ser un bebé desnudo e indefenso en una alberca, este persigue el dinero, una crítica hacia el capitalismo. Sin embargo, el abogado de Spencer Elden dio otra interpretación en la demanda, alegando que se trata de ver a su cliente como un trabajador sexual.

Spencer Elden declaró que ser el bebé de la portada de “Nevermind” lo ha afectado psicológicamente en el transcurso de los años, mientras que los involucrados del álbum de Nirvana se han enriquecido.

Spencer Elden posó para el 25 aniversario de “Nevermind”

Spencer Elden posó en 2016 para Kirk Weddle por el 25 aniversario de “Nevermind”; sin embargo, poco tiempo después en una entrevista dijo sentirse inseguro con todo lo que pensaba sobre estar desnudo de bebé en la portada.

Años atrás, Spencer Elden había declarado que ser la portada del disco de Nirvana era algo que le había abierto las puertas en varias ocasiones para trabajar con otros artistas.