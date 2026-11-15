La primera lista de beneficiarios de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 ya fue publicada. En esta etapa, 33 mil 992 estudiantes de licenciatura fueron aceptados para recibir el apoyo económico de dos bimestres, equivalente a 3 mil pesos.

Sin embargo, quienes no encontraron su folio todavía tienen una posibilidad de aparecer en una segunda relación. Además, las personas que tuvieron problemas durante el registro podrán repetir el procedimiento bajo las condiciones establecidas por el programa.

¿Qué es la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

Es un programa social de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de licenciatura, mediante el cual reciben un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para contribuir con sus gastos de transporte.

Para el segundo semestre de 2026, los nuevos beneficiarios aceptados en la primera lista recibirán los depósitos correspondientes a septiembre-octubre y noviembre-diciembre, es decir, 3 mil pesos en total.

¿Ya publicaron los resultados de la beca de transporte 2026?

Sí. La primera lista incluye a 33 mil 992 estudiantes aceptados. Puedes consultar el documento en el siguiente enlace:

Consulta el primer listado de nuevos participantes aceptados en la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, segundo semestre de 2026. 🚠🚆💳



👉 https://t.co/ZFyO5pJlip pic.twitter.com/2hGeNQjOL1 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) November 10, 2026

¿Qué hago si no aparezco en la lista de beneficiarios?

Si tu folio no aparece en esta primera publicación, deberás esperar la segunda lista para conocer si fuiste seleccionado.

Por ahora, la información disponible no establece una fecha para su publicación, por lo que es importante mantenerse atento a los canales oficiales del programa.

Información importante acerca de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más. 🚊🚝🚆🚠 pic.twitter.com/EaUCO1xGKi — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) November 7, 2026

¿Cómo recibirán el apoyo los estudiantes seleccionados?

Los nuevos beneficiarios recibirán una invitación personalizada en sus domicilios, donde se les indicará el día y la hora para recoger su medio de pago.

Al acudir deberán presentar el original y entregar una copia de su identificación oficial vigente, que puede ser INE o pasaporte.

En caso de que el estudiante sea menor de edad, deberá presentar copia de la identificación de su madre, padre o tutor, además de su CURP y credencial escolar.

¿Qué hago si no pude completar mi registro para la beca?

Si tuviste algún inconveniente durante el registro en la plataforma, podrás realizar nuevamente el procedimiento desde el inicio.

Esta posibilidad busca evitar que quienes cumplen con los requisitos queden fuera por problemas durante el trámite. Sin embargo, si ya recibiste un correo de confirmación de registro exitoso o tus documentos fueron validados, no necesitas realizar ningún trámite adicional.

Puedes ingresar al portal oficial del programa para revisar el procedimiento.

¿Dónde puedo resolver dudas sobre la Beca de Transporte CDMX?

Para solicitar información o aclarar alguna situación relacionada con el programa, puedes comunicarte al 55 5134 0770, extensiones 1012, 1013 y 1528, o escribir al correo electrónico beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx.