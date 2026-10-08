Notas
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¿Por un día o por varios? Así funcionan las recargas en la tarjeta del Qrobus
Consulta dónde y cómo recargar tu tarjeta Qrobús en Querétaro: puntos físicos, costo de bonos y el paso a paso para ponerle saldo desde la app oficial.
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Aumentan tarifas del Tren AIFA-Buenavista: nuevo costo del viaje, fecha y tramos
El precio del viaje del Tren AIFA-Buenavista tendrá nuevo costo. Consulta a partir de cuándo entrará en vigor la tarifa y cuánto costará por tramo.
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Accidente en Puebla deja 16 lesionados tras choque de una combi contra una camioneta
Un accidente sobre la carretera Puebla -Tehuacán dejó 16 personas lesionadas y caos vial tras el choque de una combi de transporte público y una camioneta.
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¿Necesitas tu licencia? Estas son las unidades móviles del Edomex que estarán cerca de ti del 7 al 10 de octubre
¿Necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2026? Consulta las ubicaciones de las Unidades Móviles, horarios, costos y documentos que debes presentar del 7 al 10 de octubre.
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Revelan video de trágico accidente en carretera de Coahuila: Familia muere tras invadir carril y chocar contra un tráiler
Revelan imágenes del fatal accidente en Ramos Arizpe, Coahuila, ocurrido en libramiento Norponiente: VIDEO muestra cómo el auto de una familia invade carril.
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Hoy No Circula obliga a miles de autos a quedarse en casa: ¿Cómo quedan las restricciones este martes?
Hoy No Circula martes 6 de octubre: conoce qué autos no circulan en CDMX y Edomex, horarios, restricciones, excepciones, multas y si habrá Doble Hoy No Circula vigente.