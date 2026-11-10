Si te registraste en la Beca a Universitarias y Universitarios para Transportes y Más 2026 y tu folio aparece en el primer listado de personas aceptadas, debes estar pendiente de la invitación que recibirás en tu domicilio.

La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación (SECTEI) establece indicaciones para recoger el medio de pago y presentar la documentación correspondiente.

Si quieres saber si fuiste seleccionado, consulta el siguiente link donde aparecerán los documentos y los folios aceptados.

¿Qué documentos debes presentar si fuiste aceptado en la Beca de Transporte CDMX 2026?

De acuerdo con las indicaciones para las personas seleccionadas de nuevo ingreso, deberán recibir una invitación personalizada en su domicilio.

En ella se les informará el día y la hora para acudir a recoger su medio de pago del transporte para los estudiantes de universidad.

Para realizar este trámite, deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: INE o pasaporte.

En caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad, también deberá presentar:

Copia de la identificación oficial del padre, madre o persona tutora.

Copia de la CURP del estudiante.

Copia de la credencial escolar. Es importante considerar que la invitación personalizada será que indique cuándo y dónde deberán acudir para recibir el medio de pago.

Los estudiantes que fueron reinscritos podrán recibir los depósitos correspondientes a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre en la misma tarjeta que tienen del primer semestre de 2026.

Consulta el primer listado de nuevos participantes aceptados en la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, segundo semestre de 2026. 🚠🚆💳



👉 https://t.co/ZFyO5pJlip pic.twitter.com/2hGeNQjOL1 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) November 10, 2026

¿Dónde solicitar información sobre la Beca de Transporte?

Para resolver dudas o solicitar aclaraciones sobre el programa, la SECTEI cuenta con los siguientes medios de atención:

Télegono: 5551340770

Extensiones: 1012, 1013 y 1528

Correo electrónico: beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx

¿De qué trata la Beca de Transporte de la CDMX?

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 es un programa del Gobierno de la Ciduad de México dirigido a estudiantes de nivel superior.

Si realisaste el registro y fueste seleccionado, consulta el listado de resultados y las indicaciones de la SECTEI para continuar con el proceso de enetrena del medio de pago.