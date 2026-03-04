Notas
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Beca "Rita Cetina" abre registro para primaria: pasos para no perder el apoyo de 2,500 pesos
Del 2 al 19 de marzo estará abierto el registro de la Beca “Rita Cetina” para nivel primaria; los alumnos podrán recibir un apoyo único de 2,500 pesos.
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Estas son las fechas tentativas de pago de la pensión Bienestar de 6 mil 400 pesos en marzo 2026; ¿quiénes cobran primero?
El pago de la pensión Bienestar de este marzo 2026 arrancaría desde el día 2; conoce el calendario tentativo, quiénes cobran primero y los montos actualizados.
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Tarjetón Digital IMSS 2026: Quién debe tramitarlo y para qué sirve
El Tarjetón Digital IMSS 2026 aplica para un grupo específico de derechohabientes. Revisa si debes tramitarlo y qué necesitas para completar el registro.
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Estos son los días que te quedan para tramitar la licencia Edomex 2026 en el módulo integral móvil
Últimos días del Módulo Integral de Recaudación Móvil en Toluca, Estado de México; cierra trámite de las Licencia en el Edomex 2026.
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Abren nuevo registro a Pensiones Bienestar en febrero 2026: calendario y requisitos
Se abrió el nuevo registro a las Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores para febrero de 2026; consulta aquí el calendario y los requisitos.
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¡No será el lunes! Confirman retraso en pago de la Pensión IMSS de febrero 2026
Beneficiarios del IMSS tendrán un retraso en su pensión de febrero 2026. Esto por días inhábiles, pero hay buenas noticias en los montos pensionarios.