Becas Benito Juárez: tarjetas sin entregar y más de 592 millones bajo sospecha

La Secretaría Anticorrupción detectó presuntas irregularidades en la entrega de las Becas Benito Juárez durante 2024: de acuerdo con información publicada por La Jornada, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas, de las cuales 94 mil 251 aparecían como activas. La posible afectación supera los 592 millones de pesos, recursos que habrían llegado a 67 mil 142 supuestos estudiantes. Aunque la Secretaría de Educación Pública informó que trabaja en las aclaraciones correspondientes y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aseguró que verifica la identidad de los beneficiarios, las observaciones siguen pendientes de aclaración, según la información citada.