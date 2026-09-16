Notas
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Se acabaron las Fiestas Patrias: SEP revela la fecha del próximo puente escolar en septiembre 2026
El puente de las fiestas patrias llegó a su fin, pero los alumnos de la SEP todavía tendrán un día más de descanso escolar durante septiembre 2026.
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¡Ya es oficial! SEP confirma suspensión de clases el 15 y 16 de septiembre en estas escuelas de CDMX
Aunque el calendario de la SEP no contempla el 15 de septiembre como descanso obligatorio, escuelas de la CDMX regresarán a clases hasta el jueves 17.
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Megapuente de Fiestas Patrias: En este estado NO habrá clases el 16, 17 y 18 de septiembre
Por motivo de las fiestas patrias, un estado de México NO tendrá clases el 16, 17 y 18 de septiembre, ¿cuál es?
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¿Hay clases el 15 de septiembre? Esto dice el calendario de la SEP
Las fiestas patrias ya están aquí y los padres de familia se preguntas si hay clases el día de mañana; ¿qué dice el calendario de la SEP sobre el 15 de septiembre?
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SEP lo confirma: suspenden clases presenciales por clima extremo hasta el 11 de septiembre
Tras una nueva ola de calor, el gobierno de Baja California decidió suspender clases presenciales a nivel preescolar, primaria y secundaria.
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“No tenemos ni sanitarios”: El “bachillerato digital” que no tiene ni computadoras en Puebla
Estudiantes del Bachillerato Digital 281 en Puebla denuncian la falta de luz, agua y equipo básico. Conoce las deficiencias que vulneran su educación.