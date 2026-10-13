Abren registro para 15 convocatorias de becas de la UNAM para estudiantes de prepa, licenciatura y posgrado

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió este lunes 12 de octubre el registro para 15 convocatorias de becas dirigidas a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Entre las opciones disponibles se encuentran la Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos, la Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica, así como la Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez.

En Azteca Noticias te decimos los requisitos y el paso a paso para aplicar a estas becas.

¿Cuáles son las 15 convocatorias de becas UNAM disponibles?

La UNAM cuenta con diferentes programas para apoyar a su comunidad estudiantil. Entre las convocatorias mencionadas por la institución se encuentran las siguientes:



Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos.

Beca Matilde Montoya Lafragua.

Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez.

Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica.

Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad.

Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro.

Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País.

Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM.

Beca Excelencia Formativa Bécalos UNAM Licenciatura.

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico.

Becas de Titulación.

¡Ojo! Los programas están dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos, aunque no todas las becas aplican para todas las personas, pues mucho depende de la situación académica y socioeconómica, además de las condiciones específicas de cada convocatoria.

#BoletínUNAM Inicia la UNAM el proceso de asignación de más de 90 mil becas y transforma su acceso con Espacio UNAM, una nueva plataforma > https://t.co/PXhZRT3gZd https://t.co/yWm34xYk2M — UNAM (@UNAM_MX) October 12, 2026

¿Cómo registrarse para solicitar una beca de la UNAM?

El registro se realiza a través de Espacio UNAM, una plataforma que busca simplificar el trámite y permitir que el alumnado consulte diferentes apoyos desde un mismo lugar.

Para comenzar, las y los estudiantes deben ingresar a este sitio oficial y tener a la mano su número de cuenta y contar con acceso al correo electrónico.

Estos son los pasos generales para realizar el procedimiento:



Abre el sitio oficial Verifica tu identidad Entra al apartado de becas: desde la pantalla de inicio, accede al módulo correspondiente. Contesta el cuestionario socioeconómico Registra tu cuenta bancaria: si el procedimiento lo solicita para las becas económicas, ten a la mano tu CLABE interbancaria de 18 dígitos y verifica que los datos sean correctos. Antes de continuar, comprueba que la información sea correcta. Firma la declaración y da click en confirmar la inscripción.

¿Hasta cuándo puedes solicitar las becas UNAM?

La convocatoria estará abierta del 12 al lunes 19 de octubre de 2026. Por ello, se recomienda no dejar el trámite para el último momento y revisar con anticipación los requisitos de cada programa.

Una vez concluido el procedimiento, los alumnos podrán revisar el estado de sus solicitudes en Espacio UNAM, aunque los que sean seleccionados también pueden ser contactados a través del correo.

