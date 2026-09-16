Notas
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¿Te quedas horas en el celular antes de dormir? Expertos revelan cómo afecta a tu cerebro
¿Te ha pasado que de ver un video antes de dormir se convierte en horas con el celular? Expertos explican por qué ocurre y cómo afecta esto a tu cerebro.
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Cuidado con el chocolate: por qué puede poner en riesgo a saludde perros y gatos
El chocolate puede intoxicar a perros y gatos. Conoce qué sustancia lo hace peligroso, cuáles son los síntomas y qué hacer si tu mascota lo consume.
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Nuevo campus de la UNAM abre en CDMX: esta será su ubicación exacta
¿Será como C.U.? El nuevo campus de la UNAM en la CDMX se compondrá de más de 15 edificios abiertos al público; conoce su ubicación.
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Niveles de sodio en la sangre: que significa y cuáles son sus síntomas, tras el caso del vocalista de Magneto
Te explicamos qué es el sodio bajo en la sangre, cuáles son sus principales síntomas y causas, a partir del caso de Alan, el vocalista de Magneto.
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Un "bebé gigante" en el cosmos: Científicos de la UNAM confirman el nacimiento de un planeta cuatro veces más grande que Júpiter
Investigadores de la UNAM confirman la presencia de un protoplaneta en formación con una masa cuatro veces mayor que la de Júpiter a 430 años luz.
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La Escuela Nacional de Trabajo Social desaparece de la UNAM …ahora será Facultad
Trabajo Social deja atrás su etapa como Escuela y se convierte en Facultad tras la aprobación del Consejo Universitario de la UNAM.